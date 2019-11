Postin pakettikeskuksen aitaan ilmaantunut aukko kuumentaa työehtosopimuskiistaa

Reikä aidassa on kärjistänyt Postin työehtosopimuskiistaa tänään. Postilakko alkoi aamulla, ja Varsinais-Suomessa Liedon pakettikeskusta ympäröivään aitaan oli ilmestynyt aukko. Posti- ja logistiikka-alan unionin (PAU) puheenjohtaja Heidi Nieminen kertoi STT:lle, että aidanreikää ovat käyttäneet vuokratyöntekijät, jotka ovat lakosta huolimatta menneet töihin.

– Sieltä on kuvamateriaalia, että työnantaja oli tilannut miehet leikkaamaan keskuksen ympärillä olevaan verkkoaitaan uuteen kohtaan reiän, jotta lakkovahdit eivät pääse vuokratyöntekijöiden kanssa keskustelemaan, Nieminen sanoi STT:lle.

Postin poikkeustilannejohtaja Jarmo Ainasoja myöntää, että Liedon pakettikeskusta ympäröivässä verkkoaidassa on uusi aukko. Hän sanoi STT:lle, että aukon tarkoitus on lyhentää matkaa parkkipaikalta lajittelukeskukseen.

– Se on käytännössä portti, joka on parkkipaikan ja lajittelukeskuksen välissä. Sitä saavat käyttää kaikki, eikä ole mitään vuokratyövoiman porttia.

Ainasoja sanoo kuulleensa reiästä tänään eikä sitä ole ollut aiemmin. Hänen mukaansa on sattumaa, että aukko on otettu tänään käyttöön.

– Ajoitus olisi tietysti voinut olla jokin muu.

PAUn tietojen mukaan Liedossa vuokratyöntekijöitä olisi mennyt aamulla töihin yhteensä 17. Nieminen sanoo, että vuokratyöntekijöitä on ilmestynyt aamulla muillekin Postin työpaikoille. Hän sanoo olevansa heidän puolestaan pahoillaan, koska he ovat joutuneet kovan painostuksen alle.

– Nollatuntisopimuksella töitä tekeville on kerrottu, että jos ei mene töihin, tunteja ei tarjota ikinä, PAUn Nieminen sanoo.

Postin Ainasojan tietoon ei ole tullut, että työntekijöitä olisi painostettu. Posti ei myöskään varautunut lakkoon lisäämällä etukäteen vuokratyöntekijöiden määrää, hän kertoi.

Lakko voi kestää jopa neljä viikkoa

Postilakko alkoi tänä aamuna kuudelta. Sen on määrä kestää jopa neljä viikkoa.

Osa kirjeistä ja lehdistä saattaa tulla perille vasta tammikuussa, jos lakko kestää 2–4 viikkoa, kuten Posti- ja logistiikka-alan unioni (PAU) on ilmoittanut. Ainasojan mukaan paperisen postin osalta viiveet voivat joka tapauksessa olla useita viikkoja.

Kotimaan pakettilähetyksissä saattaa lakon takia olla päivien viiveitä, mutta osa paketeista kulkee normaalisti.

Erityisesti printtiposti kärsii lakosta, sillä sen jakelu vaatii paljon työvoimaa.

– Paketeissa jakelukanava on käytännössä pakettiautomaatti tai myymälä, joten jakelu on helpompaa.

Pakettilajittelu on lisäksi hyvin pitkälle pystytty automatisoimaan ja koneellistamaan, kun taas kirjeiden ja lehtien lajittelussa tarvitaan paljon käsipareja.

EU:n ulkopuolelta ei tule paketteja lakon aikana

Kansainväliset pakettitoimitukset kärsivät lakosta kotimaisia enemmän.

EU-alueen paketit todennäköisesti viivästyvät muutamilla päivillä, sen sijaan Euroopan ulkopuolelta tulevat tai sinne lähtevät lähetykset toimitetaan vasta lakon jälkeen. Syynä ovat Ilmailualan Unionin (IAU) tukitoimet, jotka kohdistuvat postinkäsittelyyn lentoasemilla.

Ainasojan mukaan lakkoon osallistuvien määrä vaihtelee alueittain. Siten myös postinkulun sujuvuudessa on alueellisia eroja. Muutamilla yksittäisillä toimipaikoilla on maanantaina ollut käytännössä normaalimiehitys.

PAUn mukaan suurimmassa osassa työpaikoista ovat töissä vain suojatyöntekijät eli ne, jotka hoitavat terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä lähetyksiä.

– Postin omien työntekijöiden osalta näyttää, että he ottavat tilanteen niin vakavasti, että siellä ovat kaikki lakossa mukana.

Turvallisuuteen ja terveyteen liittyvät työt on suljettu lakkotoimien ulkopuolelle. Tällaisia ovat muun muassa verikuljetukset sekä laitosateriat, joita viedään vanhuksille kotiin.

– Tähän mennessä ei ole tullut ilmoituksia, että näissä olisi merkittäviä häiriöitä, Ainasoja sanoo.

Myös sanomalehtien varhaisjakelun pitäisi toimia normaalisti.

Työehtosopimusneuvottelut takkuavat

Lakko koskee alkuun postinjakelua, käsittelyä ja kuljetusta. Lakossa on alkuvaiheessa noin 9 000 työntekijää. Jos osapuolet eivät pääse sopuun, työtaistelutoimet laajenevat kahden viikon päästä myös toimihenkilö- ja myymälätehtäviin.

PAU ilmoitti ensimmäisestä, kahden viikon mittaisesta lakosta lokakuussa. Sunnuntaina se kertoi uusista työtaistelutoimista, jotka venyttäisivät postilakon joulukuun 8. päivään asti.

Osapuolet tapaavat toisensa seuraavan kerran valtakunnansovittelijan johdolla keskiviikkona.

PAU ei ole hyväksynyt Postin päätöstä vaihtaa noin 700 pakettilajittelijaa toisen työehtosopimuksen piiriin marraskuun alusta alkaen. Posti on pitänyt kiinni vaihdoksesta. Lakko varmistui, kun työehtosopimusneuvottelut valtakunnansovittelijan johdolla päättyivät tuloksettomina edellisessä tapaamisessa torstaina. Valtakunnansovittelija Vuokko Piekkala arvioi tuolloin tilannetta vaikeaksi.

– Osapuolten väliset näkemyserot ovat niin suuret, ettei työriitaa pystytty ratkaisemaan, hän totesi tiedotteessa.

PAUn aktiivit järjestävät tiistaina mielenosoituksen liittyen Postin kanssa käytyihin työehtosopimusneuvotteluihin. PAUn mukaan mielenosoituksella vastustetaan Postin työehtojen romuttamista.

Postilaiset kokoontuvat PAUn mukaan Helsingin Ilmalan juna-aseman viereiselle parkkipaikalle tiistaina puoli yhden aikaan iltapäivällä. Tästä mielenosoittajat siirtyvät yhdeltä kohti Postin pääkonttoria.

Kuljetusalan liitot pohtivat tukitoimia

Ilmailualan unioni jätti jo viime viikolla ennakkoilmoituksen myötätuntotyötaisteluista. Tukitoimet kohdistuvat postin käsittelyyn lentoasemilla. Niin ikään Merimies-Unioni on luvannut tukea lakkoa.

Myös muun muassa muilta kuljetusalan liitoilta odotetaan tukea postilaisten lakolle. Kukin liitto päättää itse tukitoimien laajuudesta.

Posti on varoittanut, että lakko voi vaikuttaa merkittävästi yhtiön tämän vuoden tulokseen. Loppuvuosi ja joulusesonki ovat tärkeät Postin tulokselle.

Yhtiö kertoi lokakuun lopussa julkistetussa osavuosikatsauksessaan, että sillä on ollut "laatuhaasteita" loppukesästä ja alkusyksystä. Syiksi Posti kertoi henkilöstövajeen, rekrytointiongelmat ja laittomat lakot.

Kirjepostin määrä on ollut selvässä laskussa jo vuosia, ja tämä on aiheuttanut yhtiölle paineita muuttaa ja tehostaa toimintaansa. Esimerkiksi huhti–kesäkuussa osoitteellisten kirjeiden jakelumäärä väheni 13 prosenttia vuoden takaisesta. Paketti- ja verkkokauppaliiketoiminnat puolestaan ovat kasvattaneet liikevaihtoaan. Posti on myös laajentanut pakettiautomaattiverkostoaan voimakkaasti.