Postin työkiista jatkuu – PAU hylkäsi sovintoesityksen, sovittelu jatkuu huomenna kello 13

Postin työkiista jatkuu edelleen.

Työntekijäosapuolta edustava Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU on hylännyt valtakunnansovittelijan sovintoehdotuksen, valtakunnansovittelija kertoi. Neuvottelujen toinen osapuoli, Palvelualojen työnantajat Palta olisi hyväksynyt ehdotuksen. PAUn päätöksen myötä Postin lakko jatkuu, samoin sitä tukevat toimet.

Valtakunnansovittelija Vuokko Piekkala jätti ehdotuksen hieman yli puolenyön jatkuneiden neuvotteluiden jälkeen. Osapuolet saapuivat tuomaan vastauksensa valtakunnansovittelijan toimistoon kello 11.

PAUn puheenjohtaja Heidi Nieminen kertoi tullessaan toimittajille, että liitto oli kertonut vastauksensa jo saatuaan sovintoehdotuksen, mutta Piekkala oli kehottanut nukkumaan asian kanssa yön yli.

Palta kertoo tiedotteessaan, että se on pettynyt PAUn ratkaisuun ja tulleensa PAUta vastaan keskeisissä kysymyksissä. Palta on valmis siihen, että uusi sopimus rakennetaan vanhan työehtosopimusten pohjalta.

PAU kommentoi omassa kannanotossaan, että sovintoehdotus oli tehty työnantajan tavoitteiden pohjalta, minkä takia liitto hylkäsi ehdotuksen.

Sovittelu jatkuu seuraavan kerran keskiviikkona kello 13.

Palta kummeksuu asemaansa neuvotteluissa

Työriidan keskiössä on Postin noin 700 pakettilajittelijan työehtosopimuksen vaihtamista koskeva kiista.

Työehtosopimus on vaihtunut, kun Posti on siirtänyt lajittelijat emoyhtiöstä Posti Palvelut Oy:n palvelukseen. Tässä yhteydessä työntekijät ovat siirtyneet Paltan piiristä Medialiiton piiriin. Kyseisen sopimuksen on työntekijöiden puolesta solminut Teollisuusliitto.

Palta kummeksuu tiedotteessaan omaa asemaansa neuvotteluissa.

– Meillä ei ole mahdollisuutta käydä neuvotteluita muiden kuin omien jäsentemme puolesta, eikä kysymys pakettilajittelijoiden siirrosta edes ole työehtosopimuksilla ratkaistava asia. Pakettilajittelijoiden tilanteen kytkeminen Paltan ja PAUn neuvotteluihin on puhdasta järjestöpolitiikkaa, Paltan toimitusjohtaja Tuomas Aarto toteaa.

Posti ei aio perua pakettilajittelijoiden sopimusvaihdosta

Posti on pettynyt työntekijöitä edustavan Posti- ja logistiikka-alan unionin (PAU) päätökseen hylätä valtakunnansovittelijan sovintoesitys Postin työkiistassa, kertoo yhtiön väliaikainen toimitusjohtaja Turkka Kuusisto.

Kuusiston mukaan esitys olisi taannut yleisen linjan tason mukaisen palkankorotuksen 10 000 Postin työntekijälle. Sen sijaan yhtiö ei ole aikeissa kumota päätöstä siirtää 700 pakettilajittelijaa toisen työehtosopimuksen piiriin.

– Meidän näkökulmastamme tämä asia on käsitelty, Kuusisto sanoo STT:lle.

Pakettilajittelijat siirtyivät toisen työehtosopimuksen piiriin marraskuun alusta alkaen. Kuusiston mukaan siirto on ollut vastuullinen ja turvallinen, ja sillä on valtion omistajaohjauksen tuki. Uudessa sopimuksessa työnantajapuolta edustaa Medialiitto ja työntekijöitä Teollisuusliitto. Postin työkiistassa neuvotteluja käyvät Palvelualojen työnantajat Palta ja PAU.

Posti ei ole ollut yhteydessä PAUhun

Kuusisto kiistää väitteen siitä, että työntekijöiden palkat laskisivat uuden työehtosopimuksen piirissä.

– Työntekijöiden palkat on taattu 27 kuukaudeksi henkilökohtaisella tasolla, hän sanoo ja jatkaa uuden palkkamallin luomisesta:

– Olen täysin vakuuttunut, että 27 kuukauden kuluttua olemme onnistuneet luomaan mallin, joka on täysin turvallinen, eikä kenenkään palkka ole romahtamassa.

PAU ei ole hyväksynyt pakettilajittelijoiden työehtosopimuksen vaihtoa ja pitää sitä olennaisena osana työkiistassa.