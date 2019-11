Postin työkiistaan ei ratkaisua – tukilakot laajenevat huomenna

Postin työkiistaan ei jätetty tänäänkään sovintoesitystä. Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU kertoo sivuillaan, että sovittelu on tältä päivältä ohitse ja että sovittelua jatketaan huomenna maanantaina puoliltapäivin. Sunnuntain neuvottelut alkoivat kahdelta iltapäivällä ja kestivät yhteentoista illalla.

Postilakko jatkuu aiemmin kerrotun mukaisesti 8. joulukuuta asti, ellei sopua löydy ennen sitä. Lisäksi huomenna alkaa useita tukilakkoja, jotka osaltaan hidastavat postintoimitusta.

Ilmailualan Unionin IAU:n tukilakko on jo lopettanut postinlajittelun lentoasemilla. Maanantaina alkava Suomen Merimies-Unionin tukilakko vaikeuttaa postinjakelua saaristossa.

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja Rautatiealan Unioni RAU ovat puolestaan kertoneet pysäyttävänsä rautateiden tavaraliikenteen maanantaina ja tiistaina. Toimet eivät vaikuta rautateiden henkilöliikenteeseen.

Myös Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT on ilmoittanut lähtevänsä tukilakkoihin mukaan. Sen tukitoimet laajenevat myös asteittain niin, että keskiviikosta alkaen lähes koko AKT:n jäsenistö on ylityö- ja vuoronvaihtokiellossa. Liitto on lisäksi ilmoittanut olevansa valmis kertomaan tarvittaessa yhä uusista tukitoimista.

Palvelualojen ammattiliitto PAM on päättänyt tukitoimista, jotka on määrä julkaista maanantaina. Myös Sähköliitto on ilmoittanut olevansa valmis käynnistämään tukitoimet.