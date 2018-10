Potilastietojärjestelmän vika ruuhkauttaa vastaanottoja terveysasemilla ja hammashoitoloissa: "Satojen puheluiden ruuhka"

Jyväskylän kaupungin potilastietojärjestelmässä on häiriö, jonka korjausaikataulusta ei toistaiseksi ole tietoa. Vian takia esimerkiksi asiakas- ja potilastietoja ei saada järjestelmästä auki, joten tietoja ei voida tällä hetkellä käsitellä.

Häiriö vaikuttaa Jyväskylän kaupungin järjestämiin palveluihin. Häiriö alkoi aamupäivällä. Vika on paikannettu, mutta korjaustyön kestosta ei vielä ole tietoa.

Terveysasemilla ja hammashoitoloissa oli jo päivällä satojen puheluiden ruuhka, kertoo avosairaanhoidon palvelupäällikkö Ilkka Käsmä Jyväskylän kaupungilta.

– Onhan tämä vakavan luokan tietoliikennehäiriö, kun emme pääse tekemään töitä työkalulla, joka tarvitaan. Emme pääse lainkaan sähköiseen potilastietojärjestelmään emmekä tiedä, milloin potilaita on tulossa, minne ja miksi, Käsmä sanoo.

Sinänsä potilasturvallisuus ei kuitenkaan ole vaarantunut, Käsmä arvioi. Esimerkiksi päivystys on toiminut tavalliseen tapaan Keski-Suomen keskussairaalassa. Jyväskylän kaupungilla on käytössään Effica-potilastietojärjestelmä.

– Meilläkin terveysasemat ovat olleet normaalisti auki, joten jos sinne jotakin kiireellistä on tullut, se on hoidettu. Mutta kirjaukset ovat viivästyneet, emmekä ole nähneet aiempia potilastietoja, Käsmä kertoo.

Häiriön takia Jyväskylän, Hankasalmen ja Uuraisten terveysasemien sekä suun terveydenhuollon puhelinpalvelu ja vastaanotot ovat ruuhkautuneet. Terveysasemilta ja hammashoitoloista neuvotaan, että kiireettömissä tapauksissa asiakkaat soittaisivat aikaisintaan tiistaina.

Jyväskylän kaupunki kertoo, että takaisinsoittopyynnöt pystytään käsittelemään vasta, kun järjestelmä on takaisin toiminnassa.

Neuvoloissa sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa puhelut ovat ruuhkautuneet ja vastaanottojen toteuttamisessa on ollut hankaluuksia. Vanhuspalveluissa häiriö on vaatinut erityisjärjestelyitä, joilla esimerkiksi kotihoidon käynnit on saatu tehtyä. Sosiaalipalveluiden asiakastietojärjestelmä toimii normaalisti.

Käsmä sanoo olettavansa, että vika saadaan korjattua illan aikana ja viimeistään huomiseksi.

– Siellä on paljon tältä päivältä tekemätöntä työtä, hän sanoo.