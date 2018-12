Presidentti Halonen Ylellä Oulun raiskauksista: "Oman yhteisön lähikontrolli on saatava toimimaan"

Presidentti Tarja Halonen kommentoi Ylen Ykkösaamussa tiukasti Oulussa tapahtuneita lapsiin kohdistuneita seksuaalirikoksia. Niistä epäillään kymmentä ulkomaalaistaustaista miestä.

– Ei sellainen käyttäytyminen käy missään kulttuurissa tai yhteiskunnassa. Se, että sitä esiintyy jossain enemmän, on eri asia. Ei mikään kulttuuri tai uskonto hyväksy tätä, Halonen sanoi.

– Meillä tytöt ja pojat, miehet ja naiset voivat kulkea vapaasti kadulla ja valita oman kumppaninsa. Kun sellainen ei ole ollut omassa tapayhteisössä tapana, sitä voidaan käyttää hyväksi, mutta tekijät käyttäytyvät silloin oman kulttuurinsakin mielestä väärin. Siinä ei ole mitään puolusteltavaa.

Oulussa on tutkinnassa kaikkiaan kolme rikosjuttua, joissa uhri on ollut alle 15-vuotias tyttö. Epäillyt rikokset ovat törkeitä lapsiin kohdistuneita hyväksikäyttöjä ja törkeitä raiskauksia.

Valtio ei ole suku

Halosen mukaan suomalaisen yhteiskunnan on vaikea ottaa sellaista käytöstä ohjaavaa roolia, joka monissa maissa on perheellä ja suvulla.

– Tähän on voinut vaikuttaa se, että jos maahanmuutto perustuu nuoriin miehiin, he ovat usein tottuneet siihen, että joku muu kontrolloi heitä. Eivät he ole saaneet omissa maissaan vapaasti kulkea. Silloin perheyhteisön, isoveljen tai isän aseman ottaminen on meille paljon vaikeampaa.

Olennaisena keinona vastaavien tapausten ennaltaehkäisyyn Halonen piti sitä, että Suomeen muuttavilla olisi ympärillään yhteisö suitsimassa käytöstä.

– Paljon turvallisempaa on sellainen maastamuutto ja pakolaispolitiikka, jossa muutetaan perheittäin. Siksi perheitä pitäisi yhdistää, jotta se oman yhteisön lähikontrolli saadaan toimimaan. Samalla tavalla meillä Suomessakin oma yhteisö vahtii enemmän kuin poliisi, Halonen kertoo.