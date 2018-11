Presidentti Koiviston hautamuistomerkki paljastettiin

Presidentti Mauno Koiviston hautamuistomerkki on paljastettu Hietaniemen hautausmaalla Helsingissä.

Tilaisuuteen osallistuvat omaisten lisäksi muun muassa presidentti Sauli Niinistö ja puoliso Jenni Haukio sekä presidentit Tarja Halonen ja Martti Ahtisaari puolisoineen.

Kartta-nimisen muistomerkin on suunnitellut kuvataiteilija, valokuvaaja Perttu Saksa.

Presidentti Niinistö kuvaili puheessaan, miten Koiviston elämäntyöstä täydentyi kartta, joka vahvisti kansanvaltaista Suomea.

– Elämme aikaa, jota on kuvattu totuudenjälkeiseksi. Sellaista menoa on, että jo sanotaan ennen kuin yhtään fundeerataan. Ei Mauno Koiviston karttakaan linnuntietä johtanut, matkalla on ollut kivisiä kulkuja ja pahoja mutkia mutta ei koskaan umpikujaa, Niinistö maalaili.

Valtioneuvoston puolesta puheen piti ulkoministeri Timo Soini (sin.).

Kaksi ja puoli metriä leveän hautamuistomerkin materiaalina on Varpaisjärveltä louhittu musta diabaasi. Teos painaa yhdeksän tonnia. Sivuseinät ja tausta koostuvat rikkoutuneista kivipinnoista, jotka on louhittu käsin lekalla työstämällä. Etuseinä ja kultaisia halkeamia sisältävä kansiosa on hiottu kiiltäväksi. Koiviston nimi ja vuosiluvut on kirjattu kiven etuseinään pronssikirjaimin.

Presidentti Koivisto kuoli viime vuoden toukokuussa 93-vuotiaana.