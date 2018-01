Presidentti Niinistö HS:lle: Suomen suhtauduttava pidättyvästi uusiin asevientilupiin Arabiemiraatteihin

Suomen tulee suhtautua pidättyvästi uusien asevientilupien myöntämiseen Jemenin sodan osapuolille, sanoo presidentti Sauli Niinistö Helsingin Sanomille.

Niinistö pitää Jemenin tilannetta erittäin huolestuttavana.

Asia on noussut tapetille, kun on käynyt ilmi, että Arabiemiraattien armeija on todennäköisesti käyttänyt Patrian miehistönkuljetusvaunua taisteluissa Jemenissä. Helsingin Sanomien mukaan Patrian miehistönkuljetusvaunu on nähty taistelussa Haysin pikkukaupungin laidalla joulukuun alussa.

Jemenin verisessä sodassa ovat vastakkain huthi-kapinalliset ja arabimaiden liittouma, joka tukee Jemenin hallitusta. Sota on kestänyt jo kolme vuotta, vaatinut tuhansien siviilien hengen ja aiheuttanut humanitaarisen katastrofin.

Patria myi vuonna 2016 Arabiemiraatteihin 40 miehistönkuljetusvaunua. Valtioneuvosto jatkoi viime viikolla Patrian asevientilupaa Arabiemiraatteihin. Lupa koskee vuonna 2016 toimitettujen miehistönkuljetusvaunujen varaosia, joiden toimituksia voidaan nyt jatkaa tämän vuoden ajan.

Arabiemiraatit oli vuonna 2016 Suomen tärkein asevientikohde.

Helsingin Sanomat kysyi myös muiden presidenttiehdokkaiden näkemystä aseiden viennistä Arabiemiraatteihin. Merja Kyllönen (vas.), Matti Vanhanen (kesk.), Tuula Haatainen (sd.), Pekka Haavisto (vihr.) ja Nils Torvalds (r.) eivät myöntäisi asevientilupia maahan.

Valitsijayhdistyksen ehdokas Paavo Väyrynen sanoo, että asevienti on aina tapauskohtaista ja ettei hänellä ole huomautettavaa hallituksen asevientipolitiikasta. Laura Huhtasaari (ps.) ei vastannut vaalikiireisiin vedoten.