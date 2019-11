Presidentti Niinistö: Linnan juhlien teema kunnianosoitus kaikille, jotka edistävät oikeaa tiedonvälitystä

Presidentti Sauli Niinistön mukaan nykyajan valtava tietomassa ja hektisyys ovat omiaan luomaan tilaa puolitotuuksille ja jopa valheille. Jos siihen suuntaan mennään, tästä tulee vaikea paikka elää kaikille, Niinistö sanoi lehdistötilaisuudessa toimittajille.

– Se, että sitä tietoa tulee paljon, aiheuttaa inhimillisen reaktion ja vaikutuksen, lähdekritiikki unohtuu. -- Tällainen tilanne on omiaan luomaan tilaa puolitotuuksille ja jopa valheille, hän sanoo.

Siksi itsenäisyyspäivän juhlavastaanoton teemana on tänä vuonna tieto ja yhteiskunnallinen keskustelu. Presidentti Niinistö ja rouva Jenni Haukio haluavat huomioida henkilöitä ja instituutioita, jotka toiminnallaan edistävät luotettavan tiedon välittämistä ja yhteiskunnallista keskustelua.

Niinistön mukaan huolestuttavinta keskustelukulttuurissa on loukkaava tapa käydä keskustelua, jossa hyökätään yksilöä vastaan. Presidentin mukaan yksi ratkaisu tähän voi olla yhteisön "omien ohjaaminen", jonka hän on nostanut esille aiemminkin.

– Voisiko ajatella, että jotain olisi tehtävissä? Otan ensiksi esiin sellaisen ilmaisun kuin omiensa ohjaamisen, silläkin uhalla, että se haluttaisiin jälleen ymmärtää väärin.

– Me kuulumme moniin eri yhteisöihin. Niissä on tapana ojentaa. Omiensa ohjaaminen on erityisen tärkeää niille, joita seurataan, Niinistö sanoo.

Presidentin mukaan kannattajakunta muodostaa myös yhteisön.

– Silloin voisi olla hyvinkin paikallaan, että kannattajajoukkojen äänitorvet toteaisivat, että minä en halua tuollaista kannatusta, jos se on vääristelevää ja muita painavaa.

"Ei se kauhean paljastava ole"

Linnan juhliin on kutsuttu noin 1 700 eri tavoin ja eri aloilla ansioitunutta suomalaista. Kunniavieraana ovat sotaveteraanit ja lotat.

Niinistön mukaan juhlien teema on ennen kaikkea kunnianosoitus niille, jotka edistävät oikean tiedon levitystä, vaikka kutsua juhliin ei olisikaan tullut.

Niinistö myös vastasi tiedotustilaisuuden lopuksi kysymykseen siitä, miten teema näkyy rouva Jenni Haukion puvussa.

– Ei se kauhean paljastava ole, presidentti sanoi, aiheuttaen toimittajajoukossa huvittuneisuutta.