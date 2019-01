Presidentti Niinistö Oulun seksuaalirikosepäilyistä: "Kestämätöntä, että jotkut turvapaikkaa hakeneet ovat luoneet maahan turvattomuutta"

Presidentti Sauli Niinistön mukaan on kestämätöntä, että rikosepäilyjä on Oulussa tullut lisää.

– On kestämätöntä, että jotkut meiltä turvapaikkaa hakeneet ja jopa turvapaikan saaneet ovat tuoneet tänne pahaa ja luoneet tänne turvattomuutta, Niinistö sanoo tasavallan presidentin nettisivuilla julkaistussa lausunnossaan.

Poliisi kertoi perjantaina, että Oulussa tutkitaan neljää uutta seksuaalirikosepäilyä. Epäiltyjen rikosten uhreina on alle 15-vuotiaita tyttöjä. Poliisi sanoi ottaneensa kiinni kolme ulkomaalaistaustaista miestä, joita epäillään rikoksista.

Oulussa on hiljattain tullut julki useita muitakin rikosepäilyjä, joissa ulkomaalaistaustaisia miehiä epäillään alaikäisiin tyttöihin kohdistuneista seksuaalirikoksista.

Niinistön mukaan kaikkien on Suomessa noudatettava oikeutta koskemattomuuteen.

– Kuten jo aiemmin julkitulleiden epäilyiden kohdalla sanoin, Oulun teot järkyttävät meitä epäinhimillisyydellään. Järkytystä lisää se, että teot ovat kohdistuneet lapsiin.

Presidentin mukaan Suomessa on entistä päättäväisemmin toimittava sen varmistamiseksi, että Suomi on jatkossakin oikeudenmukainen ja turvallinen maa.

– Tarvitsemme aroistakin asioista avointa ja asiallista keskustelua ja tarkkaan punnittuja päätöksiä. Ongelmiin on tartuttava ja ne on ratkaistava. Sen ansaitsevat kaikki ne ihmiset, joilla on tahtoa sopeutua yhteiskuntaamme, taustastaan riippumatta, Niinistö sanoo.