Presidentti Niinistö: Suomella hyvin ohut rooli Pohjois-Korea-keskusteluissa – "tarjoamme diplomaattisia palveluksia"

Presidentti Sauli Niinistön mukaan Suomen rooli Helsingissä käytävissä Pohjois-Korea-keskusteluissa on hyvin ohut. Pyyntö keskustelujen käymiseen Suomessa tuli välikäsien kautta.

Niinistö sanoi toimittajille Helsinki-Vantaalla, että Suomi tarjoaa myös vastedes mielellään vastaavia diplomaattisia palveluksia. Pohjois-Korea-keskusteluissa ei ole kyse ainutkertaisesta tapaamisesta vaan neuvotteluprosessin jatkosta.

Ulkoministeri Timo Soini (sin.) sanoo, että Suomi lähinnä mahdollistaa Pohjois-Korea-keskustelujen pitämisen ja auttaa niiden järjestelyissä.

– On totta, että pohjois- ja eteläkorealaisia toimijoita tapaa Suomessa, Soini sanoi Brysselissä.

Hänen mukaansa asiaa kommentoi ulkoministeriöstä osastopäällikkö, sillä kyseessä ovat saman tason toimijat. Soinin mukaan Suomea on pyydetty auttamaan tapaamisen mahdollistamisessa.

– Me fasilitoimme, mahdollistamme tämän tapaamisen. Järjestelyissä autetaan, mutta itse neuvottelu ja se, mitä he siellä käyvät läpi, he käyvät keskenään, Soini sanoi Brysselissä.