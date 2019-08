Presidentti Niinistö: Tapaaminen Putinin kanssa tavanomainen, aiheita riittää

Presidentti Sauli Niinistön mukaan tuleva tapaaminen Venäjän presidentti Vladimir Putinin kanssa on "aika tavanomainen vierailu". Niinistö kommentoi asiaa päätoimittajille kesäasunnollaan Naantalin Kultarannassa.

– Olemme tavanneet vuosittain joko Venäjällä tai Suomessa. Yleensä on käsitelty kahdenvälisiä asioita ja lisäksi on ollut kv-poliittinen osio, joka on nyt aika laaja, aiheita riittää. Eiköhän noudateta nytkin tätä kaavaa, Niinistö toteaa.

Ilta-Sanomien tietojen mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putin vierailee Suomessa kahden viikon kuluttua, torstaina 22. elokuuta. Presidentin kanslia ei kuitenkaan vahvistanut tai kiistänyt tapaamisen ajankohtaa IS:lle eikä asiasta myöhemmin kysyneelle STT:lle.

Kanslia ei myöskään kertonut, kaavaillaanko tapaamista Helsinkiin vai Kultarantaan.