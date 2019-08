Presidentti Niinistö: Venäjällä ja Suomella ei kahdenvälisiä ongelmia ratkottavana

Suomella ja Venäjällä ei ole erityisiä ongelmia ratkottavanaan kahdenvälisissä suhteissa, sanoo presidentti Sauli Niinistö. Niinistö puhui toimittajille suurlähettiläspäivillä Helsingissä.

Niinistö tapaa Venäjän presidentti Vladimir Putinin huomenna Helsingissä.

– Ei meillä tällä hetkellä ole mitään erityistä, ei ainakaan mitään erityisongelmaa, niin kuin joskus menneinä vuosina, Niinistö sanoi.

– Mitään merkittävää ei ole tapahtunut tai tapahtumassa kahdenvälisessä tilanteessa.

Esille nousevat myös Venäjän ajankohtaiset tapahtumat, kuten Moskovan mielenosoitukset ja Arkangelin räjähdys- ja säteilyonnettomuus, Niinistö uskoo. Hän sanoo seuranneensa mielenosoituksia itänaapurissa "vakavin ajatuksin" ja uskoo, että Suomen voi vaikuttaa esimerkin voimalla.

– Aina on hyvä kerrata omia esimerkkejä, etenkin jos on sellainen tunne, että niillä on pärjätty, Niinistö sanoi.

Presidentti kuitenkin odottaa huomiselta ennen kaikkea sitä, että Putin avaisi käsityksiään laajemmasta maailmanpoliittisesta tilanteesta.

– Kaikkein tärkeintä tapaamisessa on yrittää pysyä mahdollisimman tarkkaan jyvällä siitä, mitä Venäjä ajattelee globaalista kehityksestä ja geopolitiikasta.

Suurvaltakolmiossa kasvavia jännitteitä

Suurlähettiläspäivillä puhunut Niinistö perkasi Yhdysvaltojen, Kiinan ja Venäjän suurvalta-aseman vaikutuksia. Niinistön mukaan suurvaltojen väliset jännitteet eivät rajoitu vain kriisialueille, vaan kolmion kärjistä kohdistuu myös Euroopan unioniin voimistuvia ristikkäisiä paineita. Paineet alkavat näkyä myös EU:n jäsenmaissa, hän totesi.

– Tuon kolmion keskellä kansainvälisen asemamme säilyttäminen käy jatkossa alati työläämmäksi, Niinistö sanoi.

Vaikka Niinistö sanoo suurvaltojen välisten jännitteiden kasvaneen, ei sillä ole välittömiä vaikutuksia Suomen ulkopolitiikan linjaan.

– Mitään ratkaisevia muutoksia Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisiin linjauksiin tuskin tulee, Niinistö vastasi kysyttäessä, tuleeko ulko- ja turvallisuuspoliittisen selontekoon selviä muutoksia.

Niinistö toivoi, että tulevaisuudessa suurvaltakolmio voisi muuttua nelikulmioksi, jossa EU olisi yksi näistä kärjistä. Tämä kuitenkin vaatisi EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan vahvistamista.

– Ikävä kyllä EU:n geopoliittinen ja turvallisuuspoliittinen painoarvo ei kuitenkaan toistaiseksi vastaa sen taloudellista voimaa, Niinistö sanoi puheessaan.