Presidentti Niinistö al-Holista Ylellä: Maanantaina varmasti tiedämme hallituksen linjan

Presidentti Sauli Niinistön mukaan Syyriassa al-Holin leirillä olevien suomalaisten kysymyksessä on otettava huomioon monta asiaa. Asiaa Ylen presidentin kyselytunnilla kommentoineen Niinistön mukaan on kiinnitettävä huomiota paitsi inhimillisiin seikkoihin myös turvallisuustekijöihin niin Suomessa kuin Syyriassa.

– Näyttää olevan kovin erilaisia mielipiteitä. Liikkeellä olevaa tietoa on kovin erisuuntaista ja se on varmasti hämmentänyt julkista keskustelua. Ja en minäkään ihan selkoa saanut mitä kaikkea tässä on jo tapahtunut. On äärimmäisen tärkeää, että hallitus kokoaa ajattelun. Maanantaina varmasti kaikki tiedämme hallituksen linjan, Niinistö sanoi Ylen mukaan.

Aiemmin tällä viikolla Niinistö sanoi Helsingin Sanomille toivovansa, että hallitus pohtisi selkeän poliittisen päätöksen tekemistä al-Holin leirillä olevien suomalaisten suhteen.

Puolustusministeri Kaikkonen Ylellä: Sydän sanoo, että vähintään lapsia pitäisi auttaa

Puolustusministeri Antti Kaikkosen (kesk.) mukaan hallitus käy lähipäivien aikana neuvotteluja yhteisestä linjasta Syyriassa al-Holin leirillä olevien suomalaisten tilanteeseen. Kaikkonen kommentoi asiaa Ylen Ykkösaamussa.

Kaikkonen totesi asiaa vaikeuttavan, että kyse on leirillä olevien aikuisten ohella myös lapsista. Mediatietojen mukaan leirillä on kymmenkunta suomalaista naista ja noin 30 lasta. Kaikkonen kertoi, että hänen tietojensa mukaan lapsista yli puolet on alle 5-vuotiaita.

– He ovat tietysti täysin syyttömiä osaansa. Kyllä sydän sanoo, että vähintäänkin heitä pitäisi pystyä auttamaan. Vähemmän itse ymmärrän sitä, että näitä naisia sitten pitäisi Suomen valtion verovaroilla auttaa, Kaikkonen sanoi.

Keskustan puheenjohtajan Katri Kulmunin mielestä pitäisi etsiä oikeudellinen perusta sille, että al-Holin leirin äidit ja lapset voitaisiin tarvittaessa erottaa toisistaan. Tällöin leirillä olevia lapsia voitaisiin auttaa ilman heidän vanhempiensa auttamista.

Kulmunin mukaan Isisin alueille terroristiseen toimintaan vapaaehtoisesti lähteneitä äitejä ei tulisi auttaa paluussa.

– Suomalaisten turvallisuutta ei haluta vaarantaa, Kulmuni sanoi Ylen A-studiossa keskiviikkona.

Hallitus vastaa välikysymykseen tiistaina

Oppositiopuolueet jättivät tällä viikolla hallitukselle yhteisen välikysymyksen al-Holista ja ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) toiminnasta asiassa. Haavisto kävi torstaina hallituspuolueiden eduskuntaryhmien kuultavana al-Hol-kysymyksestä.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitus vastaa opposition välikysymykseen eduskunnan täysistunnossa tiistaina. MTV:n mukaan hallitus tekee maanantaina poliittisen linjauksen siitä, miten se aikoo suhtautua al-Holin leirillä oleviin suomalaisiin lapsiin ja naisiin.

Kaikkosen mukaan hallituksen pitää al-Hol-kysymyksessä valita huonoista vaihtoehdoista vähiten huono. Hän kertoi toivovansa, että hallituksen toimintalinja vastaa siihen, miten osaansa syyttömät ja vaikeissa olosuhteissa olevat lapset saadaan pois leiriltä.

Kaikkonen ei osannut sanoa Ylen haastattelussa päivämäärää, jolloin suomalaisten kotiuttaminen al-Holista voitaisiin toteuttaa.

– Toivoisin, että saisimme kohtuullisen pian asian etenemään, hän sanoi.