Presidentti Niinistö kommentoi Oulun rikosepäilyjä: Kaikkien noudatettava oikeutta koskemattomuuteen

Presidentti Sauli Niinistön mukaan on kestämätöntä, että rikosepäilyjä on Oulussa tullut lisää.

– On kestämätöntä, että jotkut meiltä turvapaikkaa hakeneet ja jopa turvapaikan saaneet ovat tuoneet tänne pahaa ja luoneet tänne turvattomuutta, Niinistö sanoo tasavallan presidentin nettisivuilla julkaistussa lausunnossaan.

Poliisi kertoi perjantaina, että Oulussa tutkitaan neljää uutta seksuaalirikosepäilyä. Epäiltyjen rikosten uhreina on alle 15-vuotiaita tyttöjä. Poliisi sanoi ottaneensa kiinni kolme ulkomaalaistaustaista miestä, joita epäillään rikoksista.

Oulussa on hiljattain tullut julki useita muitakin rikosepäilyjä, joissa ulkomaalaistaustaisia miehiä epäillään alaikäisiin tyttöihin kohdistuneista seksuaalirikoksista.

Niinistön mukaan kaikkien on Suomessa noudatettava oikeutta koskemattomuuteen.

– Kuten jo aiemmin julkitulleiden epäilyiden kohdalla sanoin, Oulun teot järkyttävät meitä epäinhimillisyydellään. Järkytystä lisää se, että teot ovat kohdistuneet lapsiin.

Presidentin mukaan Suomessa on entistä päättäväisemmin toimittava sen varmistamiseksi, että Suomi on jatkossakin oikeudenmukainen ja turvallinen maa.

– Tarvitsemme aroistakin asioista avointa ja asiallista keskustelua ja tarkkaan punnittuja päätöksiä. Ongelmiin on tartuttava ja ne on ratkaistava. Sen ansaitsevat kaikki ne ihmiset, joilla on tahtoa sopeutua yhteiskuntaamme, taustastaan riippumatta, Niinistö sanoo.

Mykkänen, Sipilä ja Mattila tapaavat Oulun johtoa

Aiemmin tänään sisäministeri Kai Mykkänen (kok.) sanoi, että Oulun epäillyt hyväksikäyttötapaukset ovat raukkamaisia.

Oulussa on hiljattain tullut julki useita muitakin rikosepäilyjä, joissa ulkomaalaistaustaisia miehiä epäillään alle 15-vuotiaisiin tyttöihin kohdistuneista seksuaalirikoksista. Tutkintavankeuteen on määrätty tähän mennessä kymmenen epäiltyä.

– Tällainen ei missään nimessä mahdu Suomeen ja tätä ei voi jättää sikseen, Mykkänen sanoi Ylen Ykkösaamussa.

Mykkänen on keskustellut tapauksista tänään poliisiylijohtaja Seppo Kolehmaisen kanssa ja aikoo matkustaa tänään Ouluun, missä hän tapaa kaupungin ja paikallisen poliisin johtoa.

Mykkänen aikoo Oulussa keskustella muun muassa siitä, miksi epäiltyjä hyväksikäyttötapauksia on noussut runsaasti esiin juuri Oulussa.

– Tämä pitää saada hallintaan, ja tästä pitää ottaa oppia muissa kaupungeissa ja koko Suomen viranomaiskentällä.

Myös pääministeri Juha Sipilä (kesk.) ja sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila (sin.) osallistuvat tänään tapaamiseen Oulun kaupungin johdon kanssa. Sipilä kertoi asiasta Twitterissä. Sipilän mukaan tapaamisen jälkeen kolmen ministerin kesken pidetään kokous jatkotoimista.

"Tietyillä mailla yliedustus"

Mykkänen haluaa lähiviikkoina keskustella muun muassa opettajien, nuorisotyöntekijöiden, sosiaalityöntekijöiden ja lastensuojelun työntekijöiden kanssa siitä, miten hyväksikäyttötapaukset voitaisiin huomata nopeammin.

– Tässä on myös traagista se, että useat hyväksikäyttövyyhdit ovat jatkuneet kuukausia, jopa puoli vuotta, ennen kuin poliisi on saanut tiedon.

Mykkäsen mukaan on kestämätöntä, että tietyistä Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän maista tulevilla nuorilla miehillä on selvä yliedustus hyväksikäyttörikostilastoissa.

– Ei voi olla niin, että Suomesta hakee turvaa ja sen jälkeen itse aiheuttaa turvattomuutta, Mykkänen sanoi ja viittasi presidentti Sauli Niinistön uudenvuodenpuheeseen.

– Meidän täytyy pystyä estämään se, että tällainen ilmiö yleistyy.

Samalla Mykkänen muistutti, että selvä enemmistö Suomessa olevista ulkomaalaistaustaisista käyttäytyy joka päivä täysin moitteettomasti. Hän varoitti tuomitsemasta ihmisiä ihonvärin perusteella.

– Vaikka samannäköinen olisi syyllistynyt näihin rikoksiin, se ei tarkoita, että toinen henkilö olisi vastuussa toisen henkilön tekemisistä, Mykkänen painotti.

Siniset vaatii hallitusta hätäkokoukseen

Sinisten puheenjohtaja, ministeri Sampo Terho vaatii hallituksen hätäkokousta Oulun seksuaalirikosepäilyjen takia.

Terhon mielestä hallituksen on saatava sisäministeriltä ja turvallisuusviranomaisilta tiedonanto lapsiin kohdistuneista rikosepäilyistä. Hän vaatii, että hallitus päättää pikaisesti toimenpiteistä, joilla annetaan kaikki mahdollinen tuki turvallisuusviranomaisille ja rikosten uhreille.

Siniset myös edellyttää, että seksuaalirikoksiin syyllistyneet turvapaikanhakijat karkotetaan maasta. EU-tasolla koko turvapaikkaprosessi pitää Terhon mielestä siirtää unionin ulkopuolelle, jotta maahanmuutto saadaan pysyvästi hallintaan.

Hallitus on Terhon mukaan jo ennen Oulun tapausten tietoon tulemista valmistellut eduskunnan käsittelyyn esityksen, joka koventaisi lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistuksia. Lisäksi juuri voimaantulleen lain perusteella ulkomaalaisen voi jatkossa karkottaa aikaisempaa nopeammin, jos hän on syyllistynyt Suomessa törkeisiin rikoksiin, Terho sanoo.

Myös SDP:n Marin vaatii hallitukselta toimia

SDP:n varapuheenjohtaja Sanna Marin vaatii turvallisuudesta vastaavien viranomaisten resurssien vahvistamista, raiskauslainsäädännön uudistusta ja kriisiavun ohjaamista Ouluun kaupungissa ilmenneiden seksuaalirikosepäilyjen vuoksi.

Marinin mukaan raiskauslainsäädännön uudistuksessa pitää nostaa vähimmäisrangaistuksia, määritellä raiskaus suostumuksen puutteen kautta sekä tiukentaa lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistuksia.

Marinin mukaan Oulun epäillyt seksuaalirikostapaukset ovat järkyttäviä ja vastenmielisiä.