Presidentti Niinistö kritisoi alkoholinkäyttöä armeijan harjoituksissa: "Ei sotia yleensä viinan voimalla käydä"

Pekingiin sunnuntaina saapunut presidentti Sauli Niinistö aloittaa valtiovierailunsa Kiinaan maanantaina. Kolmipäiväisen vierailun ohjelmassa on muun muassa maiden välisen talviurheiluvuoden avaaminen yhdessä Kiinan presidentti Xi Jinpingin kanssa.

− Kun hän kävi vierailulla Suomessa keväällä 2017, yleisellä tasolla todettiin, että me suomalaiset olemme talviurheilussa perinteisiä mestareita. Siitä asia on pikku hiljaa edistynyt niin, että yhteistyö on pitkälti yksityissektorin käsissä, Niinistö sanoo Uutissuomalaisen yksityishaastattelussa Pekingissä.

Presidentti Niinistö pitää hyvin mahdollisena, että Pekingin vuoden 2022 talviolympialaisten myötä Kiinaan syntyy talviurheilubuumi. Suomalaisyritysten kannattaa olla sitä hyödyntämässä.

− Liikuntapaikkojen ja know how:n osalta siinä on hyvä mahdollisuus. Valmennuskeskukset ja urheiluopistot ovat jo olleetkin aktiivisia.

Esimerkki aktiivisesta urheiluopistosta on Lahden Pajulahti, joka vieraili perjantaina ja lauantaina kaupungin delegaation mukana olympialaisten kilpailupaikoilla. Lahden ja kisakaupunki Zhangjiakoun yhteistyö on jo poikinut ensimmäisen yrityssopimuksen. JK Pro Coaching alkaa valmentaa kiinalaisnuoria maastohiihtäjiksi.

Velkaisuus haasteena

Talous nousee melko varmasti yhdeksi valtiovierailun puheenaiheeksi. Niinistö toteaa, että Kiinaa koettelevalla laskukaudella on globaaleja vaikutuksia.

− Niitä on toki Suomeenkin. Maidemme välillä on suhteellisen tiiviit taloussuhteet. En kuitenkaan lähde ennustamaan ikävyyksiä millekään tietylle alalle, sanoo Niinistö.

Presidentti muistuttaa, että kun Kiinan talous lähti huimaan nousuun jo viime vuosituhannen puolella, alkoi arvuuttelu nousukauden pituudesta ja kestävyydestä. Hän näkee sekä julkisen että yksityisen sektorin velkaantumisen Kiinan suureksi haasteeksi.

Valtiovierailun ohjelmassa on myös ilmastonmuutosseminaari. Niinistön mukaan on tärkeää, että Kiina pysyy Pariisin ilmastosopimuksessa mukana. Maiden täytyy keksiä uusia toimia, ja Suomella voi olla annettavaa Arktisen neuvoston puheenjohtajuuden myötä.

− Mustan hiilen ongelma kiinnostaa täällä myös paikallisista syistä. Himalajan lumia sulaa kovaa kyytiä, ja sielläkin musta hiili näyttelee omaa osaansa.

Kriittinen suhde alkoholiin

Niinistö ei halua kommentoida Ilmavoimien kertausharjoitukseen kohdistuvaa epäilyä, koska tutkinta on kesken. Yleisellä tasolla hän suhtautuu kriittisesti alkoholinkäyttöön armeijan harjoituksissa.

− Ei sotia yleensä viinan voimalla käydä.

Puolustusvoimilla on eri vaikuttajatahojen kanssa tilaisuuksia, joihin alkoholi voi Niinistön mukaan kuitenkin sopia ruokajuomaksi.

Toinen viime päivien puheenaiheista Suomessa on ollut maahanmuuttajiin kohdistuvat seksuaalirikosepäilyt. Ne ovat nousemassa eduskuntavaalien teemaksi, mikä ei Niinistön mielestä ole pelkästään hyvä asia.

− En muista, että vaalikeskusteluissa olisi syntynyt suuria yhteisymmärryksiä. Niin suuresta asiasta on kuitenkin kyse, että vaaleista huolimattakin aiheesta on voitava käydä keskustelua.

Presidentti muistuttaa, että oikeusoppineiden mukaan laissa on jo mahdollisuus karkottaa tuomion saaneita.