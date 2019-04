Presidentti Niinistö muistutti esimerkin voimasta ilmastonmuutoksen hillinnässä – antoi myös selityksen taskustaan pilkottaneelle viisikymppiselle

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on puheissaan muistuttanut usein ilmastopolitiikan ja turvallisuuspolitiikan yhteydestä. Kansallisena veteraanipäivänä lauantaina Kuopiossa vieraillut Niinistö kommentoi ilmastokeskustelua, jota käytiin menneissä eduskuntavaaleissa.

– Kovasti on tietysti mielipiteitä suuntaan jos toiseenkin. Minusta meidän pitää hoitaa asiamme niin, että voimme pitää asiaa esillä, puhua ja toimia kansainvälisesti sen puolesta. On kysymys siitä, että elää niin kuin opettaa, Niinistö toteaa.

Vaalien alla perussuomalaiset kampanjoivat, että suomalaiset ovat jo tehneet osansa ilmastonmuutoksen hillinnässä, kun taas esimerkiksi vihreät vaati nykyistä kunnianhimoisempia päästövähennyksiä.

Viime syksynä valtakunnallisen maanpuolustuskurssin avajaisissa Niinistö lausui, että planeetta Maan puolustaminen on niin ikään maanpuolustusta. Presidentti muistuttaa esimerkin voimasta ilmastonmuutoksen hillinnässä.

– Suomen suurin vaikutusmahdollisuus on siinä, jos me saamme muita mukaan, ja ennen kaikkea, jos me yhdessä monien muitten kanssa saamme suurimmatkin mukaan. On aika turha kuvitella, että saa äänensä kuuluviin, jos elää toisin kuin julistaa.

Kevään puheissa Niinistö on toistanut lausetta ”hyvän on oltava luja”. Kylmän sodan jälkeen länsimaissa uskottiin rauhan, demokratian ja ihmisoikeuksien voittoon, mutta sittemmin usko on horjunut.

– Maailma on muuttunut, mutta onko meidän mielemme siinä muutoksessa mukana? Euroopassa, myös Suomessa, elettiin vuosituhannen alussa aikaa, jolloin ei juuri vaaroja nähty. Lainsäädännöllä syntyi avoimia yhteiskuntia, mikä on tietysti valtavan hieno asia. Tällä vuosikymmenellä on sitten nähty, että maailma ei ollutkaan niin kaunis kuin ajateltiin. On olemassa pahaa. Jos haluaa olla hyvä, niin on oltava luja, puolustettava hyvää.

Edellisen vaalikauden päättäjäisissä presidentti kiitti eduskuntaa lainsäädäntötyöstä, jolla paikattiin erilaisia turvallisuusaukkoja. Muun muassa siviili- ja sotilastiedustelulaeista sekä ulkomaalaisten kiinteistöomistusten kiristyksistä saatiin sovittua. Työ jatkuu uudessa eduskunnassa ja hallituksessa. Niinistö ei vielä halua luetella seuraavia kohteita, joissa turvallisuutta pitäisi lujittaa.

– Edellisen eduskunnan aikana todellakin moni lainsäädäntö aukesi. Tuleva hallitus varmasti tekee omat ratkaisunsa.

Presidentti mainitsee kuitenkin yhden asian, joka tulee hänen mukaansa pian eteen.

– Isis-väen tilannetta joudutaan pohtimaan jokaisessa Euroopan maassa. Mitä tehdään, jos palaamassa on väkeä, joka on ollut niissä hommissa.

Niinistö on käynyt Mäntyniemessä turvallisuuspolitiikasta vapaamuotoisia keskusteluja, joihin on osallistunut niin hallituksen kuin opposition edustajia. Hän kertoo olevansa mielellään käytettävissä, jos kokoontumisia halutaan jatkaa.

– Minulla on hienoja kokemuksia siitä, että kaikkien eduskuntaryhmien puheenjohtajien kanssa on kyetty keskustelemaan hyvin epämuodollisesti. Siinä yhteydessä olen tuonut esiin omia huolenaiheitani ja kuullut heidän huolenaiheitaan. Aion tehdä samoin jatkossakin, jos se vain kaikille käy.

Valtioiden välisen voimapolitiikan paluun lisäksi Niinistö on nostanut esiin pahaa tahtovien yksilöiden ja verkostojen uudet keinot vahingoittaa muita.

Verkkomaailman haavoittuvuuksia hyödyntävät saalistajat tähtäävät usein kaikkein heikoimpiin, kuten lapsiin ja vanhuuksiin. Mitä olisi tehtävissä arjen turvallisuuden vahvistamiseksi?

– Se on erittäin laaja ja vaikea kysymys, nimenomaan uudenlaisten houkutusmahdollisuuksien myötä. Jossain määrin meillä jokaisella on varmasti mahdollisuus vaikuttaa, seurata vähän lähipiiriä, jos jotain hyvin poikkeuksellista tuntuu olevan menossa. Tarkoitan huolenpitoa omista vanhemmista ja lapsista.

Niinistö arvioi, että jo kasvava tietoisuus uhista auttaa niiden ennaltaehkäisyssä.

– Kun ymmärretään, että tällaisia uudentyyppisiä vaaroja on, niin uskon, että huolenpitäjätkin havahtuvat niihin. Viranomaistoiminnan kehittämistä on varmasti myös syytä pohtia.

Maaliskuussa Suomi osallistui Ruotsin maavoimien pääharjoitukseen Northern Windiin. Kansainvälisessä suurharjoituksessa olivat mukana myös Nato-maat Norja, Iso-Britannia ja Yhdysvallat. Niinistö katsoo Naton kanssa tehtävää yhteistyötä käytännönläheisestä näkökulmasta.

– Ei kannata puhua itsetarkoituksena, laajentuuko vai supistuuko harjoittelu Naton kanssa. Kysymys on siitä, minkälaisista kyvyistä me hyödymme. Sen mukaan katsotaan, minkälaisesta harjoittelemisesta me hyödymme. Kysymys on paljolti esimerkiksi avun antamisesta ja vastaanottamisesta. On paljon sellaista, jossa joku osaa jotain, jota joku toinen ei ehkä osaa. Niin kuin normaalielämässäkin.

Krimin ja Itä-Ukrainan tapahtumista ja EU-pakotteista huolimatta Niinistö on pitänyt yllä jatkuvaa keskusteluyhteyttä Venäjän presidenttiin Vladimir Putiniin. Esimerkiksi Ruotsi on pitänyt Putiniin korostettua etäisyyttä. Äskettäin Pietarissa järjestettyyn Arktiseen foorumiin osallistui kuitenkin laajasti Pohjoismaiden ulkopoliittista johtoa. Ovatko muut tulleet Niinistön ja Suomen linjoille siinä, että Venäjän kanssa on parempi keskustella kuin olla keskustelematta?

– Minä olin Venäjän Arktisessa foorumissa kolmatta kertaa. Islannin presidenttikin oli jo aikaisemmin mukana. Oli aika mielenkiintoista havaita, että sinne tulivat Norjan ja Ruotsin pääministerit.

Niinistöstä oli merkillepantavaa sekin, että Viron presidentti Kersti Kaljulaid tapasi Putinin melko pian Moskovassa.

– Jokainen tuntui kertovan tapaamisen motivaatioksi dialogin tarpeen. Siitä minäkin olen puhunut. Dialogi ei ole välttämättä ymmärtämistä tai hyväksymistä vaan mielipiteitten ja käsitysten vaihtamista.

Viisikymppiseen löytyi selitys

Media kysyi presidentti Sauli Niinistöltä selitystä viidenkymmenen euron setelille, joka pilkotti hänen rintataskustaan valtiopäivien avajaisissa.

– Peräti, että jollakin on ollut rahaa taskussa!, presidentti naurahti utelulle.

Niinistö kertoi, että hänellä on usein taskurahaa mukanaan. Kyseinen raha on jo osittain käytetty.

– Mutta on minulla toinenkin viisikymppinen, hän paljasti.

Tapaus ei ole jäänyt harmittamaan.

– Tulisipa joka kerta viisikymppinen, kun vetää lasinsa taskusta.