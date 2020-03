Presidentti Niinistö ottaa osaa koronauhrin omaisten suruun: "Tämä on osoitus, että Suomessa ollaan siirtymässä vakavampaan vaiheeseen"

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö esittää osanottonsa Suomen ensimmäisen koronauhrin läheisille. Presidentin kanslia välitti tiedotteen lauantaina iltapäivällä.

– Olen saanut vahvistetun tiedon siitä, että koronavirus on vaatinut Suomessa ensimmäisen uhrinsa. Otan osaa menehtyneen omaisten ja läheisten suruun. Tämä on samalla osoitus siitä, että koronaepidemia on Suomessa siirtymässä seuraavaan, yhä vakavampaan vaiheeseen. Toivotan voimia menehtyneen läheisille, Niinistö kirjoittaa.