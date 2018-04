Presidentti Niinistö piti Tampereella luennon sisällissodasta: Kipeiden asioiden käsittelyssä maltti on valttia

Presidentti Sauli Niinistön mukaan suomalaiset ovat kuluneen kevään aikana osoittaneet historian tajua ja kypsyytensä.

– Keskustelu sisällissodasta on ollut maltillista, Niinistö sanoi tänään Tampereen yliopistossa, jossa hän piti sisällissotaa käsittelevän luennon.

Niinistön mukaan kipeiden asioiden käsittelyssä maltti onkin valttia.

– Etenkin aktiivisen informaatiovaikuttamisen aikana, jolloin kaikkia jakolinjoja pyritään käyttämään myös hyväksi.

"Merkitystä myös nykyisen Suomen kannalta"

Niinistö totesi, että historian kipukohdat on kuitenkin syytä kohdata avoimesti.

– Sadan vuoden takaisilla tapahtumilla on merkitystä myös nykyisen Suomen kannalta. Yhteiskunnan romahtaminen sisällissotaan on näet pahinta mitä kansakunnalle voi tapahtua. Sen opit on syytä muistaa, varjella vakauttamme aikana, joka monin paikoin säätelee ja sykkii epävakautta.

Hänen mukaansa tapahtumilla ja etenkin sen jälkeen tapahtuneilla valinnoilla ja kehityksellä voi olla myös laajempaa merkitystä.

– Jotakin tästä kokemuksestamme voi olla esimerkkinä myös muille. Siksi tätä kaikkea on syytä pohtia.

Suomalaisten yhtenäisyys talvisodassa kertoo Niinistön mukaan sen, että sisällissodan vastakkainasetteluja onnistuttiin lieventämään.

– Talvisodan ihme ei syntynyt syksyllä 1939, vaan se synnytettiin sisällissotaa seuranneiden vuosien aikana.

"Suurvaltojen joukko häärii kansakunnan haaskalla"

Suomi oli jo syksyllä 1917 Niinistön mukaan siinä tilassa, että sisällissodan ainekset olivat nähtävissä.

– Heikot valtiolliset instituutiot yhdistyneinä köyhyyteen ja tyytymättömyyteen, presidentti muotoili.

Niinistön mukaan sisällissodat syntyvät sisäisten jakolinjojen pohjalta, mutta usein niiden alkamiseen vaikuttavat myös ulkopuoliset. Suomen tapauksessa vaikutti hänen mukaansa ainakin se, että Venäjällä valtaan nousseet bolshevikit rohkaisivat suomalaisia sosialisteja tarttumaan aseisiin.

– Nyt, sata vuotta myöhemmin, näemme miten (Syyriassa) kokonainen suurvaltojen joukko häärii kansakunnan haaskalla.

Niinistöä kuuntelemaan saapui ihmisiä niin paljon, että yliopiston juhlasali oli lähes viimeistä paikkaa myöten täynnä. Luennon jälkeen oli aikaa yleisön kysymyksille. Niitä esittivät etenkin opiskelijat, mutta myös pari vanhempaa henkilöä.

Pojan nimeä Niinistö ei kertonut

Luennon jälkeen Niinistö tutustui Tampere 1918 -näyttelyyn museokeskus Vapriikissa. Siellä pidetyssä lyhyessä lehdistötilaisuudessa häneltä kysyttiin kahteenkin otteeseen nimestä, jonka presidenttipari aikoo antaa helmikuun alussa syntyneelle poikavauvalleen.

– Hän tulee saamaan nimen ihan pikapuoliin, ja se varmaan kirkossa kerrotaan, kuten muidenkin kastettujen nimet, Niinistö vastasi.

Niinistön Tampereen-vierailu ajoittuu lähes päivälleen samaan ajankohtaan, jona kolmisen viikkoa kestäneet taistelut Tampereella päättyivät sata vuotta sitten. Valkoiset valtasivat Tampereen punaisilta huhtikuun 6. päivänä 1918.

Myöhemmin keväällä Niinistön on määrä osallistua Nivalassa vietettävään Sovinnonpuheen juhlaan. Tilaisuudessa muistellaan silloisen senaattori Kyösti Kallion puhetta Nivalan kirkossa toukokuussa 1918. Kallio korosti yhtenäisyyttä, eheyttä ja sovintoa. Kaatuneiden muistopäivänä, 20. toukokuuta, Niinistö osallistuu sisällissodan yhteiseen muistopäivään Turussa.