Presidentti Niinistön mainostama venäläisten jätehuoltovierailu tuo Suomeen kymmenien ihmisten delegaation

Jätehuolto nousi puheenaiheeksi presidentti Sauli Niinistön tavatessa Venäjän presidentti Vladimir Putinin Helsingissä keskiviikkona. Presidentit käsittelivät maiden yritysten välisiä taloushankkeita.

– Pohdimme uusia aloja, ja erityisesti nyt keskustelimme jätehuollosta, jossa me suomalaiset pidämme omaa järjestelmäämme ja kehitystämme varsin korkeana, Niinistö totesi lehdistötilaisuudessa keskiviikkona.

– Pitkään on ollut esillä Krasnyi Borin -hanke, mutta nyt puhutaan yleisestä jätehuollosta. Kuulimme, että Suomeen on saapumassa 30 aluejohtajaa Venäjältä tutustumaan suomalaiseen järjestelmään.

Neuvotteleva virkamies Pia Sarivaara työ- ja elinkeinoministeriöstä kertoo STT:lle, että Venäjän alueiden johtajia on kutsuttu Suomeen vierailulle syyskuun puolivälissä. Elinkeinoministeri Katri Kulmunin (kesk.) esittämän kutsun vastausaika on vielä meneillään. Osa aluejohdosta tuntee Suomen järjestelmän jo niin hyvin, etteivät he ole kokeneet tarpeelliseksi osallistua vierailulle.

Vierailulle on tällä tietoa tulossa edustajia ainakin yhdeksältä Venäjän alueelta. Joukossa on yksi alueen päämies, neljä varakuvernööriä ja alueiden ympäristöministereitä.

– Katsotaan, ketä sieltä on tulossa ja minkälaisella kokoonpanolla. Olemme valmistautuneet isonkin delegaation tuloon, Sarivaara toteaa. Aluejohtajien mukana saapuu tyypillisesti avustajia ja alempaa virkamieskuntaa, eli delegaatioon kuuluu joka tapauksessa kymmeniä henkilöitä.

Kiinnostuksen kohteena jätehuollon kokonaisuus

Vastaavaa vierailua ei ole Suomessa aiemmin toteutettu. Sarivaaran mukaan Venäjän kaupallinen edustusto on kuitenkin järjestänyt matkoja vastaaviin jätehuollon kohteisiin Suomessa.

Vierailun ohjelma ei ole vielä valmis. Tällä hetkellä aikatauluun kaavaillaan yritysvierailuja sekä käyntiä jätevedenpuhdistamolla Helsingissä.

Jätehuollossa venäläisiä kiinnostavat erikokoiset hankkeet, kuten jätelaitokset. Venäjän jätehuollon kehityksessä on nähty liiketoimintamahdollisuuksia suomalaisille yrityksille.

– Venäjän uusi jätehuoltolaki asettaa alueille uusia vaatimuksia muun muassa yhdyskuntajätteen keruuta ja jatkokäsittelyä koskien, Sarivaara huomauttaa.

Aluejohtoa kutsumalla on tavoitteena ensin viedä tieto suomalaisista ratkaisuista alueiden ylimmälle tasolle. Vierailuilla luodaan lisäksi yhteistyöverkostoja.