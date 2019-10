Presidentti Sauli Niinistön mielestä Turkin iskussa Syyriaan suurin ongelma on, jos terroristijärjestö Isis päätyy konfliktin voittajaksi. Niinistö puhui suomalaistoimittajille Addis Abebassa virallisella vierailullaan Etiopiassa.

Kysyttäessä, tulisiko Euroopan unionin ottaa käyttöön esimerkiksi pakotteita Turkkia vastaan, presidentti vastasi tyytyvänsä siihen, mitä EU:n ulkoministerit ovat vastanneet.

Niinistö harmitteli, ettei EU:lla ole enää yhtä merkittävää roolia kuin aikaisemmin. Nyt geopolitiikassa vallankahvassa ovat Yhdysvallat, Kiina ja Venäjä. Niinistön mukaan vallanjako kertoo myös EU:n roolista suhteessa Turkin hyökkäykseen.

– Tyytyisin vain toistamaan sen, että geopolitiikka on tänä päivänä palapeliä, jossa huomenna palat saattavat olla ihan eri järjestyksessä.

Turkki on uhkaillut päästävänsä maassa olevat miljoonat pakolaiset Euroopan alueelle. Presidentti Niinistön mukaan Turkin kanssa solmittu pakolaissopimus ei kuitenkaan ollut virhe.

– Sanotaan näin, että minä kyllä kannatin sitä, enkä senkään vuoksi lähde sitä moittimaan, Niinistö totesi.

Presidentti toi esiin myös, että moni syyrialainen on kotoutunut Turkkiin.

Muuttoliikken pelkoa

Etiopian-vierailunsa päätteeksi Niinistö totesi, että ainoa syy Afrikan korostumiseen ei voi olla pelkästään pelko muuttoliikkeestä alueelta.

Hänestä silloin alue nähdään vajavaisesti. Afrikka on esimerkiksi yksi Suomen uuden hallituksen painopisteistä.

– On seikka, jota kannattaa vähän itsetutkiskella. Kävikö tässä nyt niin, että muuttoliikkeen pelko ajoi Euroopan ikään kuin näkemään Afrikan, Niinistö sanoi.

Presidentti Niinistö tapasi keskiviikkona Afrikan unionin komission puheenjohtajan, tsadilaisen Moussa Fakin. Miehet keskustelivat tapaamisessaan Euroopan unionin ja Afrikan suhteista. Toimittajille Niinistö korosti Afrikan ja Euroopan tasavertaista kumppanuutta.

– Tasavertainen kumppanuus on täysin normaalia elinkeinoelämässä. Kehitysavussa, vaikka kuinka toinen osapuoli on saaja, on merkitystä mielipiteellä.

Tiistaina Niinistö oli keskustellut Etiopian pääministerin Abiy Ahmedin kanssa muun muassa Afrikan unionin yhtenäisyyden merkittävyydestä. Toinen Afrikan valtioiden muodostaman unionin päämajoista sijaitsee Etiopian pääkaupungissa Addis Abebassa.