Hyvän on oltava luja, jos se aikoo pysyä hyvänä ja puolustaa omaa hyväänsä, sanoo presidentti Sauli Niinistö. Vaalikauden päättäjäisissä puhunut Niinistö esitti jälleen huolen kasvavasta epävarmuudesta ja siitä, että usko sopimuksiin ja kansainvälisiin järjestöihin on koetuksella.

– Pahaa tahtovilla verkostoilla ja yksilöillä on uudenlaisia kykyjä ja keinoja vahingoittaa muita. Tällaisessa maailmassa hyvän on oltava luja. Tähän on nyt alettu havahtua kaikkialla Euroopassa, Niinistö sanoi eduskunnalle.

Niinistö ei maininnut uhkia nimeltä tai tarkentanut puheessaan, mihin hän viittasi pahaa tahtovilla verkostoilla tai yksilöillä.

Päättäjäisten virallisen osuuden jälkeen Niinistö kertoi medialle halunneensa korostaa erityisesti sitä, ettei maailma ole niin huoleton kuin vielä vuosituhannen alussa yleisesti ajateltiin.

– En puhu mitenkään erityisesti Suomeen kohdistuvasta turvallisuushaasteesta, vaan puhun ennemmin asennehaasteesta, Niinistö kommentoi.

– Eikä tämä ole pelkästään joku geopoliittinen uhka valtioiden taholta, vaan niin kuin totesin tuolla, on myöskin siviilitahoja, yksityisiä toimijoita, jotka osaavat olla vallan penteleen ilkeitä.

Puheessaan Niinistö muistutti, että demokratiaa ei parane ottaa itsestäänselvyytenä 2000-luvullakaan. Hän nosti esiin Suomen sata vuotta sitten vahvistetun hallitusmuodon ja huomautti, että valtiosäännön katkeamaton voimassaolo läpi 1900-luvun on kansainvälisesti harvinaista. Hänen mukaansa demokratiassa tarvitaan mielipide-eroja, mutta erimielisyyksien ei saa antaa ajaa ihmisiä erilleen.

– Kuppikuntiin pirstoutuminen heikentäisi myös turvallisuuttamme. Yhdessä toimiminen vaatii kanssaihmisten kunnioitusta. Ei yksinomaan näin vaalien alla, vaan sekä politiikan että muun elämän arjessa, kaikkina aikoina, Niinistö sanoi puheessaan.

Kiitosta aukkojen paikkaamisesta

Eduskunnan työ tällä vaalikaudella on nyt päättynyt. Presidentti kiitti eduskuntaa erityisesti lainsäädännöllisten aukkojen paikkaamisesta, jolla Suomesta on tehty aiempaa vahvempi. Esimerkeiksi hän nosti muun muassa asevelvollisuuslain muutoksen, joka teki puolustusvalmiuden kohottamisesta helpompaa.

Lisäksi Niinistö mainitsi lain kansainvälisen avun antamisesta ja vastaanottamisesta, kansallisen turvallisuuden aiempaa paremman huomioimisen kaksoiskansalaisuuteen ja alueiden käyttöön sekä kiinteistöjen omistukseen liittyvissä kysymyksissä sekä siviili- ja sotilastiedustelulait.

– Olen kovin tyytyväinen, että ne (tiedustelulait) on nyt saatu päätökseen. Minä odotin oikeastaan jo viime eduskunnalta lähtöä, niin ei olisi tarvinnut näissä tiedustelulaeissa turvautua kiireellisyysjärjestelmään, mutta hyvä näin, Niinistö kommentoi medialle.

Eduskunta voi ratkaista ristiriitoja

Presidentti korosti perustuslain olevan demokratiamme kovaa ydintä ja piti arvokkaana sitä, että perustuslainmukaisuuteen on viime kuukausina kiinnitetty paljon huomiota.

Niinistö muistutti eduskuntaa sen tärkeästä roolista ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Vuonna 2012 voimaan tulleen muutoksen mukaan eduskunta on ratkaisevassa asemassa, jos presidentti ja hallitus päätyisivät jostain syystä ristiriitatilanteeseen.

– Tuollaista ristiriitaa toki viimeiseen asti vältetään. Uudistettu perustuslaki antaa silti eduskunnalle aiempaa suuremman vastuun myös ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Parlamentaarinen panos näkyy vahvasti myös selontekoprosesseissa, Niinistö huomautti.

Presidentti korosti jatkuvaa tarvetta ulkopoliittiselle keskustelulle ja aikoo käydä sitä myös tulevan eduskunnan kanssa.

Omassa puheessaan eduskunnan puhemies Paula Risikko (kok.) kiitti presidenttiä säännöllisistä keskusteluista eduskunnan valiokuntien kanssa.

Niinistö otti puheessaan esiin myös ilmastonmuutoksen ja nuorten päätöksentekijöille kohdistamat vaatimukset. Niinistön mukaan nuorten ääntä on kuultava ilmastotoimissa.

– Tietoa on tarpeeksi. Tiedämme nyt, mitä 1,5 asteen tavoitteen saavuttaminen meiltä edellyttää. Tiedämme myös entistä selvemmin, miten dramaattinen ero 1,5 asteen ja kahden asteen lämpenemisen välillä on.