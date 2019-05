Presidentti kunnioittaa tänään äitejä mitalein – palkitut korostavat erilaisuuden hyväksymistä ja oman jaksamisen tärkeyttä

35 äitiä saa tänään kunniamerkin työstään lasten ja perheiden hyväksi. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö luovuttaa Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan ensimmäisen luokan mitalit äitienpäivänä Valkoisessa Salissa Helsingissä.

Mannerheimin Lastensuojeluliitto on yksi äitienpäivän mitalijuhlan järjestäjistä. Liiton järjestötyön koordinaattori Heidi Kukkola kertoo, että palkittavien kirjoon mahtuu monenlaisia naisia suurperheiden äideistä sijaisvanhempiin. Kunniamerkille ei ole tiukkoja kriteereitä, vaan vanhemmuuden ja perheiden moninaisuus näkyy Kukkolan mukaan palkittavien äitien taustoissa tänäkin vuonna.

– Mitali on äideille osoitus siitä, että he ovat tehneet arvokasta työtä kasvattamisen parissa oman perheen, sijaisvanhemmuuden, harrastustoiminnan tai yhteiskunnallisen osallistumisen kautta, Kukkola sanoo.

Lapsen kehitysvamma johti muiden auttamiseen

Yksi tänään palkittavista äideistä on espoolainen kolmen lapsen äiti Pirjo Hartikainen. Hänen esikoisellaan on harvinainen AGU-tauti, josta oli vielä hyvin vaikeaa löytää tietoa diagnoosin varmistuessa 27 vuotta sitten. Hartikainen halusi jakaa itse etsimänsä tiedon muiden samassa tilanteessa olevien kanssa. Lopulta hän oli mukana perustamassa Suomen AGU-yhdistystä, jonka puheenjohtajana hän toimi yli 20 vuotta. Nykyään hän vaikuttaa muun muassa Kehitysvammaisten tukiliiton liittohallituksessa.

Hartikaisen haaveena on, että kehitysvammaiset pääsisivät yhteiskunnan täysivaltaisiksi jäseniksi. Haaveen saavuttamiseksi ihmisten on opittava hyväksymään erilaisuutta.

– Kaikki ihmiset ovat erilaisia, olipa heillä kehitysvamma tai ei. Erilaisuutta on hyvä oppia ymmärtämään jo pienestä pitäen, jotta siitä tulee lapsille normaalia.

Itsestä huolehtiminen on edellytys yhteiseen hyvään

Myös toinen tänään palkittava äiti, orimattilalainen Sanna Heikkinen, on tottunut toimimaan erilaisuuden parissa. Hän on ammatiltaan kehitysvammaisten ohjaaja ja opiskelee työnsä ohessa yhteisöpedagogiksi. Hän on vaikuttanut myös monissa yhteiskunnallisissa tehtävissä ja toimii tällä hetkellä keskustan Orimattilan kunnallisjärjestön puheenjohtajana. Heikkisellä on yhdeksän lasta ja kolme lastenlasta.

Työn, opintojen ja suurperheen äitiyden yhdistäminen onnistuu hänen mukaansa keskittymällä yhteen asian kerrallaan.

– Ison perheen äitinä oppii hyväksi organisoijaksi, Heikkinen sanoo.

Heikkinen korostaa, että äidin on tärkeää huolehtia itsestään ja omasta henkisestä hyvinvoinnistaan. Hän arvelee, että riittämättömyyden tunne on äideille tietynlainen ikuisuusongelma, mutta painottaa ystävien ja yhteisöllisyyden merkitystä jaksamisessa.

– Äitiys on välillä rankkaa, mutta se kuuluu elämään. Rakkauden määrä on kuitenkin lopulta uskomattoman suuri, ja se kantaa pitkälle.