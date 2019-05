Presidenttipari ottaa aamupäivällä vastaan perinteiset vapputervehdykset. Tilaisuus alkaa Linnan pihalla noin kello 11 vappukukan vastaanotolla. Vuosittain järjestettävän Folkhälsanin vappukeräyksen tuotto käytetään lasten ja nuorten turvallisuutta ja terveyttä edistävään toimintaan. Musiikkiohjelmaa esittävät muun muassa Helsingin yliopiston ylioppilaskunta ja Ylioppilaskunnan Laulajat.

Helsingin Ullanlinnanmäellä alkaa vapunpäivän vietto Suomen lipun nostolla ja sitä seuraavalla Kaivopuiston suurella vappupiknikillä. Vapunpäivä eli suomalaisen työn päivä on virallinen liputuspäivä.

Vapunvietto on sujunut ympäri Suomea tavanomaiseen tapaan ja suhteellisen rauhallisesti, kerrotaan poliisin tilannekeskuksista. Helsingin poliisin mukaan vappu on muistuttanut tavallista viikonloppua. Häiriöitä ovat aiheuttaneet muun muassa liian humalaiset ja väkivaltaiset ihmiset. Myös kotikäyntejä on ollut paljon.

Lounais-Suomen ja Oulun poliisin tilannekeskuksista sanotaan, että mitään tavanomaisuudesta poikkeavaa ei ole yön aikana tapahtunut.

Twitter-maratonin järjestänyt Sisä-Suomen poliisilaitos kertoo tiedotteessa, että maratonin aikana poliisilla oli Pirkanmaalla yhteensä 302 tehtävää ja Keski-Suomen alueella 106 tehtävää.

Muista tilannekeskuksista ei kello neljän aikaa vielä osattu sanoa, kuinka paljon tehtäviä oli ollut.

"Nuori mies nukkuu bussipysäkillä, jalat eivät kanna"

Sisä-Suomen poliisilaitos tviittasi yöllä muun muassa, että nuori mies nukkuu bussipysäkillä, eivätkä miehen jalat kanna ja että vanhempaa rouvaa ei saada ravintolasta ulos, koska nainen on niin humalassa.

Nuorten auttamisoperaatiota johtava Timo Kontio Helsingin kaupungilta sanoi STT:lle illalla, että väkeä on ollut liikkeellä paljon, mutta erityisen päihtyneitä autettavia nuoria ei tänä vuonna ole ollut.

– Olemme auttamassa päihtyneitä nuoria, etteivät he jää turvatta. Sellaisten kanssa ei kuitenkaan ollut lainkaan huolta tänä iltana, Kontio kertoi.

Nuoria auttaa kaikkiaan noin 70 aikuista ympäri Helsinkiä.