Presidenttitapaaminen saa mielenosoittajat liikkeelle – Greenpeace kiipesi kirkon torniin

Tänään järjestetään lukuisia mielenosoituksia Yhdysvaltain ja Venäjän presidenttien tapaamiseen liittyen.

Kymmenen aikaan aamusta Putinia vastustava Stop Putin -mielenosoitus kokoontuu Kauppatorilla.

Helsinki Against Trump and Putin kokoontuu kello 11.30 Kaisaniemen puistossa, josta mielenosoittajat marssivat Finlandia-talolle pari tuntia myöhemmin. Facebookissa noin tuhat ihmistä on ilmoittanut osallistuvansa mielenosoitukseen.

Amnesty jakaa aamupäivällä Narinkkatorilla ja Elielinaukiolla Helsingin keskustassa kortteja, joissa kannustetaan ohikulkijoita lähettämään Trumpille ja Putinille postikortteja.

Kello 13 suomalaisyritys M4ID:n mielenosoitus, joka vastustaa "Trumpin naisten oikeuksia polkevaa politiikkaa" alkaa Senaatintorilla.

Iltapäivällä kello 14–16 kirjailijoiden sananvapausjärjestö Suomen PEN järjestää yhdessä PEN American kanssa tapahtuman, joka kommentoi Trumpin ja Putinin kohtaamista kulttuurin keinoin.

Kokoomusnuoret osoittavat puolestaan mieltään Trumpin kauppapolitiikkaa ja Putinin ulkopolitiikkaa vastaan.

Päivän aikana pidetään myös Rauha Afganistanille -mielenosoitus sekä mielenosoitus Kamerunin ihmisoikeuksien puolesta.

Mielenilmauksia myös presidenttien puolesta

Kaikki mielenosoittajat eivät lähde liikkeelle vastustaakseen Trumpin ja/tai Putinin politiikkaa.

Maanantaipäivänä järjestetään myös Presidents for Peace -tukimielenosoitus presidenttien tapaamiselle sekä tapahtuma, jonka tarkoituksena on Trumpin ja Putinin vieraanvarainen vastaanotto. Lisäksi Suomen kansa ensin -niminen mielenosoitus on ilmoitettu järjestettävän.

Greenpeacen aktivistit kiivenneet Kallion kirkon torniin – mielenilmaus kestää iltapäivään

Ympäristöjärjestö Greenpeacen aktivistit ovat kiivenneet Kallion kirkon torniin Helsingissä. Tarkoituksena on ripustaa 64 metriä korkeaan torniin järjestön banderolli, jossa on viesti Helsingissä vieraileville Yhdysvaltain ja Venäjän presidenteille, kerrotaan järjestön viestinnästä STT:lle.

Banderollissa lukee "Warm our hearts, not our planet", suomeksi "Lämmitä sydämemme, älä planeettaamme". Tarkoitus on muistuttaa maiden johtajia siitä, että ilmastokriisi vaatii tekoja, järjestö kertoo.

Mielenilmauksen on tarkoitus kestää iltapäivään. Siihen on saatu Kallion seurakunnan lupa, Greenpeace kertoo.