Professori Hiilamo suomii sote-uudistuksen asiantuntijatyötä – "Kissa-hiiri-leikin pelaamisen täytyy loppua, muuten tästä ei tule mitään seuraavallakaan hallituskaudella"

Jotta sote-uudistus saataisiin toteutumaan seuraavalla hallituskaudella, tuleva malli on kirjattava varsin tarkkaan jo hallitusohjelmaan. Näin näkee sosiaalipolitiikan professori Heikki Hiilamo Helsingin yliopistosta.

– Pitäisi myös miettiä vakavasti asiantuntijoiden roolia päätöksenteossa. Ei voi olla niin, että asiantuntijatieto tulee käyttöön vasta joskus päätöksenteon loppuvaiheessa. Tämä on ollut myös todella iso asiantuntijatyön epäonnistuminen. Erityisesti perustuslakiasiantuntijoiden rooli jälkivaikuttajina on hyvin kyseenalainen. Tämä on ollut todellinen farssi.

Hiilamo korostaa, ettei väheksy perustuslakiasiantuntijoiden asiantuntemusta, vaan sitä, että he astuivat esiin niin myöhään.

– Kissa–hiiri-leikin pelaamisen täytyy loppua, muuten tästä ei tule mitään seuraavallakaan hallituskaudella.

Piikin Hiilamo suuntaa erityisesti asiantuntijoita kohti, mutta myös ministeriö olisi hänestä voinut yrittää kuulla perustuslakiasiantuntijoita herkemmin jo varhaisessa vaiheessa.

Hiilamo näkee, että jos asiantuntijalausunnot olisivat tulleet aiemmin, soten kaataneet yksityiskohdat olisivat olleet ratkaistavissa.

Professori oli itse alun perin Sipilän hallituksen sote-mallia vastaan, mutta muutti mieltään, kun mallia rukattiin. Hänestä sote-mallin hyväksyminen olisi ollut pienempi paha kuin kaatuminen.

– Onhan tämä todella iso epäonnistuminen ja todella iso pettymys. Tämä osoittaa tietysti myös poliittisen johtajuuden puutetta ja heikkoutta. En tiedä, mikä on ollut esimerkiksi hallituspuolueiden puoluejohtajien rooli aktiivisessa työssä prosessin pelastamiseksi kuin että heiltä loppuvaiheessa tuli uskoa luovia kommentteja. Voi olla, että he ovat työskennelleet kulissien takana, mutta ainakaan minun korviini ei ole kuulunut, miten he ovat osoittaneet tässä johtajuutta.