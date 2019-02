Professori Lavapuro kehottaa puolustusministeri Niinistöä esittämään parempia argumentteja solvauksien sijaan

Turun yliopiston julkisoikeuden professori Juha Lavapuro pitää puolustusministeri Jussi Niinistön (sin.) perustuslakitaleban-kommentteja asiattomina. Lavapuron mukaan muiden ihmisten solvaaminen ei sovi ministerille.

– Toivoisin, että vältettäisiin tällaista henkilöön menevää kritiikkiä ja keskityttäisiin asiaan, Lavapuro sanoi eduskunnassa toimittajille.

Puolustusministeri Niinistö jatkoi eilen blogissaan perustuslakiasiantuntijoiden sättimistä ja nimittelyä. Niinistö kirjoitti, että "perustuslakitalebanit" ovat saaneet tiedustelulakien osalta tahtonsa läpi kansanvallasta piittaamatta.

Puolustusministerin tuohtuminen liittyy tiedustelulakien käsittelyyn. Eduskunnan täysistunto lähetti viime viikolla tiedustelulait takaisin valiokuntiin sen jälkeen, kun puhemiesneuvosto oli asiaa ehdottanut.

Puhemies Paula Risikko (kok.) perusteli palautusta sillä, että menettely on tarpeen perustuslakiasiantuntijoiden kritiikin jälkeen. Lavapuron lisäksi kritiikkiä on esittänyt muun muassa professori Martin Scheinin.

– Jos puolustusministeri Niinistöllä on huomautettavaa meidän tulkintojamme kohtaan, niin hän voi esittää parempia argumentteja ja pyrkiä perustelemaan, miksi hänen kantansa on oikea, Lavapuro sanoo.

Velvollisuus tuoda epäkohtia esiin

Lavapuro ja Scheinin ovat käyneet julkista tiedustelulakikeskustelua muun muassa Twitterissä. Lavapuro pitää sosiaalista mediaa yhtenä tapana ottaa osaa julkiseen keskusteluun.

– Some on yksi tapa, millä voidaan tuoda julkiseen keskusteluun epäkohtia, jos niitä havaitaan. Yliopistotutkijoilla on asiantuntijoina jonkinnäköinen velvollisuus tuoda tällaisia asioita esiin, Lavapuro pohtii.

– Luulen, että tämä tiedustelulainsäädäntöhanke on erityislaatuinen tapaus sikäli, että kyse on merkittävästä perusoikeuksiin puuttuvasta hankkeesta, ja siinä mielessä ehkä tässä on oltu tavallista tarkempia. En usko, että tämä tulee jatkuvasti toistumaan.

Lavapuron mukaan voisi olla asianmukaista, että eduskuntaa lähestyttäisiin myös muilla keinoin kuin Twitterin kautta, jos merkittäviä perustuslakiin liittyviä ongelmia havaitaan.

Puhemies Risikko on kutsunut perustuslakiasiantuntijoita tapaamiseen, jossa keskustellaan vaikuttamisen keinoista. Lavapuro kertoo suhtautuvansa tapaamiskutsuun myönteisesti.

– Jos on jotain ongelmia, niin olettaisin, että niistä keskustelemalla päästäisiin eteenpäin.

Perustuslakivaliokunta kuulee asiantuntijoita

Lavapuro osallistui tänään muiden asiantuntijoiden kanssa perustuslakivaliokunnan kuulemiseen. Perustuslakivaliokunta on käynyt tänään aamupäivällä läpi siviilitiedustelulakia ja siirtyi lounastauon jälkeen sotilastiedustelulain pariin.

Lavapuro ei halunnut ottaa kantaa yksityiskohtaisemmin valiokunnassa käytyyn keskusteluun.

– Oma kantani on, että siinä on muutamia ongelmia, jotka pitäisi korjata, Lavapuro sanoi.