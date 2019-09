Professori: Opettajia ei koulutettu riittävästi opettamaan uuden opetussuunnitelman mukaisesti, ja siitä maksetaan nyt ylilyönteinä

Edellisen hallituksen koulutusleikkaukset näkyvät jo nyt kouriintuntuvasti koulujen arjessa, kun opettajia ei koulutettu riittävästi opettamaan uudistetun opetussuunnitelman (ops) mukaisesti. Muun muassa tästä johtuvat Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksen professorin Marja-Kristiina Lerkkasen mukaan julkisuudessa olleet ylilyönnit ja kirjavat tulkinnat. Eri kouluissa opetussuunnitelman toteuttaminen voi poiketa huomattavasti toisistaan.

– Se meni pieleen tässä prosessissa. Aikaisemmin uuden opsin tultua sen sisällöt ja tavoitteet on käyty läpi valtakunnan kattavissa opettajien täydennyskoulutuksissa, jotka opetushallitus on koordinoinut. Nyt koulut ja monet opettajat jäivät yksin ja tekivät omia tulkintojaan, Lerkkanen sanoo.

– Koulutusleikkaukset olivat massiiviset, ja täydennyskoulutukseen ei yksinkertaisesti osoitettu riittävästi rahaa. Monissa kunnissa koulutus jäi yksittäisten veso-päivien ja opettajien oman aktiivisuuden varaan.

Julkisuudessa on kerrottu erilaisia näkemyksiä siitä, kuinka opetus peruskoulussa ei ole toteutunut toivotulla tavalla. Esimerkiksi Yle nosti elokuussa esiin lappeenrantalaisen koulun, joka toteuttaa uudenlaista oppimisideologiaa. Ylen haastattelussa kuudesluokkalainen oppilas kertoi, että ”siinä koulussa kukaan ei opettanut minua”.

Opetussuunnitelmaa kehittämässä ollut Lerkkanen toteaa, että yhteistä, toimivaa linjaa on aina haettu aikansa, kun opetussuunnitelmaa on uudistettu. Tällä kertaa linjan löytäminen on ollut tavallista haastavampaa.

– Vaikka toki Suomessa on paljon kouluja, jotka toteuttavat erinomaisesti uuden opetussuunnitelman henkeä, hän muistuttaa.

Lerkkanen myös huomauttaa, että esimerkiksi Lappeenrannan tapauksessa asian keskiössä olivat avoimet oppimisympäristöt, joista ei uudessa opetussuunnitelmassa edes ole suosituksia.

Sen sijaan opsissa ajatellaan hyvin laajasti, että oppimista voi tapahtua vaikkapa kirjastoissa, museoissa ja omassa lähiympäristöissä.

Lerkkanen kritisoi julkisuudessa syntynyttä kuvaa, jonka mukaan Suomessa olisi yhtäkkiä otettu käyttöön jonkinlainen opetussuunnitelma ja koulut olisivat ryhtyneet kylmiltään kokeilemaan, kuinka se toimii.

– Opetussuunnitelman teko kestää vuosia, ja kyllä peruskoulua on aina kehitetty enemmän tiedon kuin kokeilujen varassa. Tietysti täytyy olla rohkeutta katsoa tulevaisuuteen, hän sanoo.

– Työryhmissä oli jäseninä myös lukuisia tutkijoita, ja monien viimeaikaisten tutkimusten mukaan koulun pitää esimerkiksi olla vuorovaikutteisempi kuin mitä se on ollut. Oppilaiden täytyisi saada siellä aktiivisempi rooli.

Viime kädessä demokraattisesti tehtävät asiakirjat kuitenkin ovat kompromisseja. Ratkaisuja pyrittiin löytämään ainakin Pisa-tutkimuksissa esiin nousseisiin huoliin liittyen kouluviihtyvyyden ja motivaation laskuun.

Opetussuunnitelman menetelmiä on Lerkkasen mukaan myös testattu kouluissa etukäteen. Kokeiluja tehdään tälläkin hetkellä, ja ne liittyvät jo seuraavaan opetussuunnitelmauudistukseen.

Rehtori haluaa opettajat aikaisemmin töihin

Jyväskyläläisen Jyskän koulun rehtori Risto Rönnberg kaipaa kouluihin enemmän suunnitteluaikaa, jotta opetussuunnitelma pystyttäisiin omaksumaan ja ottamaan yhdenmukaisesti käyttöön. Hän ehdotti Keskisuomalaisessa (26.8.2019) julkaistussa mielipidekirjoituksessaan muun muassa opettajien virkaehtosopimuksen muuttamista niin, että opettajat tulisivat töihin kahta viikkoa ennen lukuvuoden alkua kouluttautumaan ja suunnittelemaan.

– Rehtoreilta on tullut positiivista palautetta. Opettajat eivät ole paljon kommentoineet, no ehkä Facebookissa vähän, sielläkin enimmäkseen myönteisesti.

Rönnbergin mukaan perehtyminen pitäisi tapahtua kouluissa jo ennen kuin koulun arjen pyörittäminen sekä oman opetuksen suunnittelu täyttävät opettajien ja rehtorien kalenterit.

– Ennen lukukauden alkamista pitäisi pohtia perusteita: millaista opettamisemme on ja mitä me haluamme siinä käytännössä muuttaa. On myös muistettava, että lapset ovat keskenään erilaisia oppijoita.