Professori: "Puhe vanhuksista kulueränä on roskapuhetta"

Yleisössä istuva nainen pyysi mikrofonia itselleen ja kertoi ”vitsin”.

– Mitä lapset sanovat kiukuttelevalle vanhemmalle? Nyt kiltisti tai sinut pannaan isona Esperiin!

Vitsi räjäytti potin ja nauratti lähes täyttä salillista Ikääntyvien yliopiston opiskelijoita keskiviikkona Jyväskylän yliopiston päärakennuksessa.

Musta huumori oli muutenkin vahvasti läsnä, kun senioriyleisö oli kokoontunut kuuntelemaan Jyväskylän yliopiston yhteiskuntapolitiikan professorin Teppo Krögerin erittäin ajankohtaiseksi muuttunutta aihetta, vanhustenhoitoa, käsittelevää luentoa.

Useaan otteeseen yleisöstä viitattiin lakonisesti myös siihen, että suuret ikäluokat ja heidän hoitamisensa on ”nopeasti poistuva ongelma”.

Myös Kröger sivusi luennossaan useasti sitä, että vanhusväestöstä puhutaan usein taakkana ja yhteiskunnan kulueränä.

– Se on roskapuhetta. Jo kauan on pyritty siihen, että ihmiset eläisivät pitkään, ja nyt se on saavutettu, joten on aika lopettaa valittaminen. Eliniän nousu on ehkä ihmiskunnan suurin saavutus, hän sanoi.

Suomen Akatemian ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikköä johtavan Krögerin mukaan Suomessa on vuosikymmenestä toiseen eletty demografisessa paniikissa peläten kasvavia hoitokustannuksia. Demografisella paniikilla hän tarkoittaa kauhutilaa, jolle ei todellisuudessa ole perusteita.

– Hoivan kustannukset ovat Suomessa hyvin kohtuulliset verrattuna moneen muuhun menokohtaan, hän sanoi.

– Muihin pohjoismaihin verrattuna hoivamenomme ovat niin matalat, että niitä olisi ehdottomasti syytä nostaa, jotta vanhustenhoidon nykyisistä ongelmista päästäisiin eroon.

Vanhusten palvelujärjestelmän kattavuus Suomessa on Krögerin mukaan heikentynyt selvästi viimeisten parinkymmenen vuoden aikana. Jopa yli neljännes palveluiden kattavuudesta on hävinnyt.

Esimerkiksi laitospaikat ovat vähentyneet huomattavasti, mutta sitä ei ole kompensoitu kotihoidon määrää lisäämällä.

Vanhankodit ovat käytännössä korvautuneet tehostetulla palveluasumisella, ja myös terveyskeskusten vuodeosastojen rooli on vanhuspalveluissa enää hyvin pieni. Vain omaishoidon osuus on vähän lisääntynyt.

Krögerin mukaan sillä, että Suomessa käytetään vanhuspalveluita muita Pohjoismaita vähemmän on vääjäämättä seurauksensa.