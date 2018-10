Professori Seppo Koskista nimitellään lausuntojensa takia taistolaiseksi – "En ole koskaan kuulunut mihinkään puolueeseen"

Työoikeuden professori Seppo Koskinen, 67, muistaa olleensa yhden kerran työpaikassa, jossa lakkoiltiin. Se oli Turun yliopistossa, jossa Koskinen työskenteli vuodesta 1973 alkaen. Lakon julisti Professoriliitto.

Koskinen ei lakkoillut. Hän kuului Lakimiesliittoon.

– Muistaakseni lakko oli lyhyt, eikä sillä ollut paljon vaikutuksia. Sen muistan, että lakko ei ollut poliittinen vaan kohdistui yliopistohallinnon uudistamista vastaan.

Koskinen on työkiistojen asiantuntija, vaikkei omakohtaista kokemusta lakkoilusta olekaan.

"Tiedemies ei voi olla uskovainen"

Kun media kaipaa kommentteja vaikkapa ulkomaisten työntekijöiden alipalkkauksesta tai Sipilän hallituksen valmistelemasta irtisanomislaista, Koskinen on se, jolle soitetaan. Koskinen kertoo, että lausuntojensa takia hän saa palautetta, jossa häntä nimitellään muun muassa taistolaiseksi.

– En ole koskaan kuulunut mihinkään puolueeseen. Vaaleissa olen äänestänyt kaikkia eduskuntapuolueita paitsi perussuomalaisia ja kristillisiä. Olen eronnut kirkosta, koska mielestäni tiedemies ei voi olla uskovainen.

Perheessä ensimmäisenä akateemiselle uralle

Koskinen kiinnostui 1960-luvulla aikuisiän kynnyksellä työn ja pääoman välisestä ristiriidasta, joka Karl Marxin mukaan oli sovittamaton. Koskinen halusi haastaa Marxin teorian. Myöhemmin hän väitteli työtaistelujuridiikasta.

Koskinen oli innokkaasti mukana Turun yliopiston oikeustieteen opiskelijoiden ainejärjestössä, joka jakautui porvari- ja demokraattirintamaan. Koskinen kuului jälkimmäiseen.

Koskisen vanhemmat olivat keskiluokkaisia palkansaajia. Hän sanoo olleensa perheensä ensimmäinen, joka valitsi akateemisen uran.

"Työllistämisen kynnystä pitäisi madaltaa"

Nykyinen vastakkainasettelu ay-liikkeen ja hallituksen välillä on Koskisen mielestä poikkeuksellinen. Hän viittaa kiisteltyyn irtisanomislakiin.

– Hallitus menee vain eteenpäin, vaikka kolmikantaista yksimielisyyttä ei ole. Päätöksenteko on mennyt sellaiseksi, että ollaan jyrkästi jotakin mieltä eikä tehdä kompromisseja. Pyritään nopeisiin päätöksiin kuten yritysmaailmassa, Koskinen sanoo.

Hän vertaa tilannetta vielä 1980-luvulla käytettyyn komiteamenettelyyn, jossa lakeja valmisteltiin hallitusten asettamissa riippumattomissa toimielimissä. Nyt valmistelu on virkamiesvetoista.

– Päätöksiä väännettiin pidempään, mutta erimielisyydet saatiin ratkottua paremmin.

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne on aiemmin puhunut komitealaitoksen elvyttämisestä. Koskinen ei suoraan esitä, että komitealaitos pitäisi palauttaa.

– Selvää kuitenkin on, että työllistämisen kynnystä pitäisi madaltaa, eikä nykyinen järjestelmä ole rakennettu parhaalla mahdollisella tavalla.

Kommentointi jatkuu, vaikka eläke häämöttää

Koskisesta tulee pian kolminkertainen eläkeläinen. Ensimmäisen kerran hän jäi eläkkeelle Lapin yliopiston työ- ja sosiaalioikeuden professorin virasta 2014. Marraskuussa Koskinen täyttää 68 vuotta ja eläköityy paitsi nykyisestä tehtävästään myös yrittäjänä – työnsä ohella hän luennoi toiminimellä.

Työoikeuden professuureja on vain Helsingin ja Turun yliopistoissa. Ensin mainitussa professuuri on jaettu kansainvälisen yksityisoikeuden kanssa. Koskisen jatkajasta ei ole vielä tietoa.

Työn alla on kirjoja muun muassa virkamiesoikeuden perusteista ja henkilötietojen käsittelystä työelämässä. Koskinen aikoo olla jatkossakin myös median tavoitettavissa, koska pitää toimittajille puhumista ”mielenkiintoisena”.

– Luin juuri lehdestä hyvän jutun siitä, että mediassa haastatellaan yleensä iäkkäämpiä mieshenkilöitä. Olen varmaankin juuri tällainen asiantuntija.

Yrittäjäjärjestö tyrmää Koskisen kompromissin

Työoikeuden professori Seppo Koskinen ehdottaa, että irtisanomislaki korvattaisiin kaksivuotisella kokeilulla, jossa alle kymmenen työntekijän yrityksissä nostettaisiin työntekijän koeaika kuudesta 12 kuukauteen.

Hän nosti ajatuksen esille hiljattain Edilex-lakitietopalvelussa. Kirjoituksessaan hän esitti, että muutos voitaisiin tehdä lisäämällä työsopimuslain koeaikasäännökseen yksi momentti.

Koskinen sanoo tätä työllistämiskynnyksen hallituksi madaltamiseksi. Hän huomauttaa, että myös valmisteilla oleva EU:n työehtodirektiivi sallii jäsenmaan sopia kuutta kuukautta pidemmästä koeajasta, jos työn luonne tätä edellyttää.

– Pienille yrityksille on keskeistä madaltaa työllistämiskynnystä. Palkansaajapuolikin ymmärtää, että koeajan maltillinen pidentäminen olisi hallittu tapa alentaa kynnystä. Tätä uudistusta on syytä rauhallisesti miettiä, vaikka joku muu ratkaisu toteutuisi käynnissä olevassa irtisanomisperusteiden keventämiskiistassa, Koskinen sanoo.

Suomen Yrittäjien työmarkkinajohtaja Janne Makkula ei innostu kompromissista.

– Meille on olennaista, että työllistämisen helpottaminen koskee koko työsuhteen kaarta. Koeajan tarkoitus on selvittää, onko työntekijä sopiva tehtäväänsä, mutta ihmisten tavat toimia työssä voivat muuttua. On parempi helpottaa irtisanomiskynnystä, Makkula sanoo.

Makkula tulkitsee direktiiviä eri tavoin kuin Koskinen.

– Siinä lähdetään siitä, että koeajan enimmäisaika on kuusi kuukautta. Se voi olla pidempi vain, jos se on työntekijän edun mukaista tai työn luonteeseen liittyvää. Jos meillä nyt säädettäisiin kansallisesti 12 kuukauden koeaika, olen aika varma, ettei se olisi mahdollisen direktiivin mukainen.

Makkula ei kaipaa Koskisen mainitsemaa komitealaitosta.

– En ymmärrä sitä, että istutaan vuositolkulla kokouksissa, että päästään yhteisymmärrykseen pähkinän kokoisesta asiasta. Tällaisen ajattelun takia Suomessa on kaikki isot työmarkkinoiden uudistukset tekemättä.

– Parlamentarismissa on tärkeää, että jollakin on valta ja vastuu, kun ei päästä yksimielisyyteen. Meillä se on hallituksella ja eduskunnalla.