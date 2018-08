Professori: Soinin abortinvastainen kannanotto vastoin Suomen ihmisoikeuspoliittista linjaa

Ulkoministeri Timo Soinin (sin.) abortinvastainen kannanotto on selkeästi vastoin Suomen ihmisoikeuspoliittista linjaa, sanoo oikeustieteen professori Pauli Rautiainen Itä-Suomen yliopistosta STT:lle.

Kannanotosta ei kuitenkaan oikeudellisesti seuraa mitään, koska siinä ei ollut kyse päätöksenteosta tai muutoin ministerin oikeudelliseen vastuuseen liittyvästä, Rautiainen lisää.

Kansanedustajat voivat silti mittauttaa ministerin tai hallituksen luottamuksen eduskunnassa välikysymyksellä, Rautiainen sanoo.

Soini iloitsi torstaina julkaisemassaan blogikirjoituksessa Argentiinan senaatin päätöksestä hylätä lakiesitys, joka olisi laillistanut abortin.

Sipilä: Jokaisella oikeus mielipiteisiin

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) kommentoi ulkoministeri Soinin abortinvastaista kannanottoa sanomalla, että jokaisella on oikeus omiin henkilökohtaisiin mielipiteisiinsä.

Sipilän mukaan asiasta on keskusteltu jo touko-kesäkuun vaihteessa. Hän sanoo, että hallituksen linja on selvä ja se on kaikille selvä.

– Jokaisella meillä on oikeus omiin henkilökohtaisiin mielipiteisiimme, mutta on aina tärkeää, että Suomen kanta on yhdessä sovittu kanta, Sipilä sanoo.

Sipilä kommentoi tapausta tänään tiedotusvälineille Helsingissä Viron juhlavuoteen liittyvässä pyöräilytapahtumassa.

Soini osallistui abortinvastaiseen iltahartauteen virkamatkalla

Toukokuun lopulla eduskunnan kyselytunnilla kritisoitiin Soinia osallistumisesta abortinvastaiseen iltahartauteen virkamatkallaan Kanadassa. Hallitus oli tuolloin joutunut käymään keskustelun asiasta.

Sipilä oli tuolloin pitänyt selvänä, että ministeri voi myös virkamatkojen aikana käydä yksityistilaisuuksissa.

– Silloin täytyy olla äärimmäisen tarkkana siinä, että esiinnytään yksityishenkilönä eikä ministerinä. Tässä kulkee äärimmäisen tarkka raja, Sipilä sanoi kyselytunnilla.

Soinin osallistumista abortinvastaiseen tilaisuuteen Kanadassa kummasteli kesäkuun alussa myös presidentti Sauli Niinistö. Niinistön mielestä ministerin ja poliitikon on vaikea olla mielenilmauksessa yksityishenkilönä.

– Minusta siinä on perustavaa laatua oleva omituisuus, Niinistö sanoi Talouselämä-lehdelle.

Toukokuun lopulla Soini myös julkaisi blogissaan kirjoituksen, jossa hän valitteli Irlannin kansanäänestyksen päätöstä maan tiukan aborttilainsäädännön kumoamisesta.

Sipilä kommentoi tänään Soinin aborttikannanottoja sanomalla, että ne on selkeästi pidetty henkilökohtaisina kannanottoina.

– Hänen henkilökohtainen kantansa on varmasti kaikkien tiedossa, sekä Suomessa että Suomen ulkopuolella, Sipilä sanoi tänään.