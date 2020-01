Suomessa on vielä edessä uusia Wuhanin koronaviruksen tartuntaepäilyjä, arvioi professori Olli Vapalahti Helsingin yliopistosta. Zoonoosivirologian professori sanoi STT:lle, että uusia tartuntaepäilyjä epäilemättä tulee.

Sen sijaan on vaikeaa ennustaa, löytyykö Suomessa tartuntaepäilyissä varsinaisia tartuntoja. Vapalahti arvioi, että globalisoituvassa maailmassa ei ole mahdotonta, että koronaviruksen tartuntojakin löytyisi Suomessa.

– Yksittäisiä tartuntatapauksia tulee jollakin frekvenssillä tännekin päin maailmaa.

Ivalossa selvitettiin perjantaina kahden kiinalaisturistin mahdollista virustartuntaa. Kaksikolla ei Wuhanin koronavirusta ole. Johtava lääkäri Outi Liisanantti Inarin kunnan terveyskeskuksesta kertoi STT:lle, että tulos on varma ja testattu useammalla menetelmällä.

"Lepakko viruksen alkuperäinen isäntä"

Vapalahti muistutti, että Wuhanin viruksen itämisaika on pari viikkoa. Siksi tartuntoja jäljitetään eri puolilla maailmaa hieman taaksepäin.

Professorin mukaan ei kestäne pitkään, kun Wuhanin viruksen rokotetta päästään testaamaan eläimillä.

– Siitä on kuitenkin vielä matkaa ihmisille turvallisesti annettavaan rokotteeseen.

Vapalahti lisäsi, että potilaista saatujen näytteiden perusteella Wuhanin koronavirus ei ole vielä ehtinyt muuntua kovin paljoa.

– Tähän asti havaitut tartunnat näyttäisivät olevan koko lailla samaa alkuperää. Erään arvion mukana tartunnan yhteinen kantaisä olisi ollut marraskuussa.

Aiemman koronaviruksen, sarsin, kohdalla nähtiin professorin mukaan, että virus kykeni muuntumaan väli-isännässä kohtuullisen nopeasti.

– Myös Wuhanin viruksen muuntuminen on mahdollista, ja varmasti sitä tapahtuu jossakin määrin, Vapalahti linjasi.

Sarsin väli-isäntä ennen ihmiseen tarttumista oli sivettikissa. Sekä sarsin että Wuhanin koronaviruksen alkuperäinen isäntä on Vapalahden mukaan lepakko.

– Wuhanin virus on sekin mitä ilmeisimmin levinnyt ihmiseen jonkin väli-isännän kautta, mutta emme tiedä, mikä se on ollut.

Toistaiseksi ei Vapalahden mukaan ole tietoa myöskään siitä, miten hanakka Wuhanin koronavirus on tarttumaan verrattuna sars-virukseen.

– Vielä on selvitettävä esimerkiksi se, miten suuri osa Wuhanin viruksen tartunnoista jää lieviksi.

Epäilyjä useissa maissa

Suomessa on laajalti varauduttu Wuhanin koronaviruksen leviämiseen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on viime päivinä päivittänyt terveydenhuollon toimijoille ja matkailijoille tarkoitettuja ohjeita käytännössä päivittäin, ja sairaanhoitopiirit ovat käyneet läpi omia prosessejaan.

Kiinan Wuhanista tulleista matkustajista on otettu koronavirusinfektionäytteitä useissa eri maissa.

Epäily herää, jos 14 vuorokauden aikana Wuhanista saapumisen jälkeen saa kuumetta, yskää ja hengenahdistusta.

Toinen mahdollisuus tautiin on silloin, jos on ollut yhteydessä ihmiseen, jolta Wuhanin koronavirus on varmennettu.

Nyt tosin on juuri se aikaa vuodesta, jolloin on kaikkein eniten muitakin hengitystieinfektioita.