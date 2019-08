Professori tyrmää ministereiden avustajien määrän lisäämisen: "Nyt kasvatetaan väärää puuta."

Ministereiden avustajien määrän lisääminen saa kovaa kritiikkiä alan professorilta. Valtion keskushallintoa vuosia tutkinut hallintotieteiden professori Jari Stenvall Tampereen yliopistosta näkee avustajien määrän lisäämisessä useita vaaroja. Se saattaa sekoittaa hallinnon ja politiikan välistä suhdetta ja "kasvattaa väärää puuta".

– Ajattelen asiaa käytännöllisesti hyvän hallinnon näkökulmasta. Pidän avustajien määrän kasvattamista suuntana, johon ei olisi pitänyt mennä, Stenvall sanoo.

– Se saattaa sekoittaa entisestään jo nyt ongelmallista hallinnon ja politiikan välistä suhdetta ministeriöissä ja edelleen lisätä valmistelussa valtapelin aiheuttamaa kaaosta.

Ongelmia syntyy

Avustajien määrän lisäämistä on perusteltu ministeriöiden niukentuneilla resursseilla. Stenvall myöntää, että virkamiesosaajia on luultavasti karsittu liikaa.

– Jotta tuo resurssiargumentti olisi uskottava, pitäisi vahvistaa asiantuntemusta viranhaltijakunnan sisällä. Nyt kasvatetaan avustajien määrää, mikä voi jopa lisätä virkamiehistön työtaakkaa.

Stenvallin mukaan avustajien määrän kasvattamisella rakennetaan väärää kulttuuria. Osa avustajista on nuoria, joiden kokemus on heiveröistä. He usein pyrkivät ottamaan isoja tehtäviä saadakseen meriittejä uralleen.

– Siitä syntyy ongelmia.

Valmisteluvaltaa liikaa poliitikoille

Stenvallin mukaan vaarana on asiantuntemuksen heikkeneminen, kun ihmiset, joilla on vähäisempää osaamista, saavat ison roolin.

– Saattaa myös olla, että päivänpoliittiset yksityiskohdat välittyvät voimakkaammin hallintoon avustajien kautta.

Stenvall pitää varoittavana esimerkkinä sote- ja maakuntauudistusta, jossa poliitikot menivät usein yksityiskohtiin eivätkä uskoneet tai antaneet asiantuntijoille riittävästi tilaa. Se oli yksi syy, miksi uudistus ajautui vaikeuksiin.

– Vaarana on, että avataan sote-uudistuksen kaltainen Pandoran lipas, kun sekoitetaan työnjakoa ja valutetaan liikaa valmisteluvaltaa poliittisille toimijoille.

Halutaanko hallintoon parhaat kyvyt?

Avustajien määrän lisäämistä on perusteltu myös sillä, ettei hallituksen linjaama politiikan muutos toteudu virkamiesvoimin.

– Tuo on epäluottamuslause virkamiehistölle. Viranhaltijat ovat olleet hyvin lojaaleja. Heidän tekemisensä on perustunut asiantuntemukseen, Stenvall sanoo.

– Haluammeko me, että julkiseen hallintoon tulevat parhaat kyvyt. Jos halutaan, pitää vahvistaa asiantuntijauran kehittymistä eikä luoda kulttuuria, että politiikan avulla voi tulla sivusta mukaan keskeisiin tehtäviin hallinnossa.

"Hatusta vedetty ratkaisu"

Stenvall kertoo ymmärtävänsä, että hallituksen poliittinen strategia ohjaa julkista hallintoa. Avustajien määrän lisääminen on silti väärä tapa toteuttaa linjausta.

– Tähän olisi parempiakin ratkaisuja kuin hatusta vedetty avustajien määrän lisääminen, Stenvall sanoo ja mainitsee uudenlaisen komitealaitoksen rakentamisen.