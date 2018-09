Pronssipään sisältä paljastui kultakätkö, jonka arvo on kymmeniätuhansia euroja

Riihimäen taidemuseoon luovutetun taidekokoelman joukosta paljastui hämmästyttävä kultakätkö, kun Torpan tyttö -nimisen pronssiveistoksen sisältä löytyi kokoelma pyykkinaruun pujotettuja kultasormuksia.

Kätkö on melko arvokas, sillä sormuskokoelman nykyarvo romukultana on muutamia kymmeniätuhansia euroja. Sormuksia on kaikkiaan 147, ja niiden yhteenlaskettu paino on noin 800 grammaa.

Taidekokoelman, jonka joukosta kätkö paljastui, lahjoitti museolle taide- ja antiikkikauppias Pentti Wähäjärvi vaimonsa Tatjana Wähäjärven kanssa vuosina 1993–1999. Kokoelma sisältää yli 2 000 esinettä maalauksista ikoneihin ja aasialaiseen antiikkiesineistöön. Museo epäilee, että juuri Pentti Wähäjärvi olisi tallettanut sormukset pronssipään sisään.

Sormuslöytö paljastui jo loppuvuodesta 2004 konservaattorin kuntotarkastuksessa, mutta sormukset ovat nyt ensimmäistä kertaa yleisön nähtävillä Rakas Riksu -päivässä sunnuntaina 9.9.

Kaiverrukset kertovat kantajista

Suurin osa sormuksista on puolipyöreitä sileitä sormuksia, mutta joukossa on myös muutamia kivisormuksia. Sormusten leimat paljastavat, että niistä suurin osa on valmistettu Suomessa aina 1800-luvun lopusta 1970-luvulle saakka.

Sileät sormukset ovat miesten ja naisten kihlasormuksia ja vihkisormuksia. Kaiverrukset ja leimat kertovat kiinnostavia yksityiskohtia historiasta. Esimerkiksi yhteen sormukseen on kaiverrettu "Onni 31.7.-41", mutta valmistusleiman mukaan sormus on valmistettu Helsingissä vasta 1956.

Vastavihityillä pareilla ei aina ollut mahdollisuutta ostaa kultasormusta varsinaisena juhlapäivänä, vaan sormus saatettiin hankkia vasta paljon myöhemmin.