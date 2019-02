Psoriaasiin saatiin täsmälääkkeet – osastohoitoa tarvitsee asiantuntijan mukaan enää hyvin harva

Tulehduksellisen iho- ja nivelsairaus psoriaasin hoidossa on otettu suuria edistysaskeleita tehokkaiden lääkkeiden ansiosta. Hyvin harva psoriaasia sairastava joutuu asiantuntijan mukaan enää sairaalaan osastohoitoon.

Vaikean psoriaasin hoitoa ovat mullistaneet erityisesti biologiset lääkkeet. Sitä mukaa kun tautimekanismista on päästy perille, on voitu kehittää sekä suun kautta otettavia lääkkeitä että pistoksina annosteltavia biologisia lääkkeitä.

– Psoriaasin hoito on nykyisin huomattavasti helpompaa kuin ennen. Melkein jokaiselle vaikeaa psoriaasia sairastavalle löytyy lääke, joka tehoaa hyvin, kertoo ihotautien ja allergologian erikoislääkäri Rafael Pasternack.

Tehokkaita lääkkeitä alettiin saada laajempaan käyttöön kymmenisen vuotta sitten.

– Viime vuosina biologisissa lääkkeissä on tapahtunut uusi hyppäys, kun markkinoille on saatu kolmannen sukupolven lääkkeitä. Myös valikoima on kasvanut.

Vuoden 2017 Käypä hoito -suosituksessa biologisen hoidon tavoitetta nostettiin uusien lääkkeiden ansiosta aiempaa korkeammalle tasolle.

Lääkettä voi pistää itse

Enemmistö psoriaatikoista sairastaa lievää tautimuotoa, joka pysyy monella hallinnassa perus- ja lääkevoiteilla ja tarvittaessa uv-valohoidolla. Vaikeammissa tapauksissa suositaan lisäksi suun kautta otettavaa solunsalpaaja metotreksaattia ja joskus siklosporiinia. Jos ne eivät tepsi, reuma- tai ihotautilääkäri voi määrätä biologisia lääkkeitä.

Biologisilla lääkkeillä hoidetaan myös muun muassa syöpää, reumaa sekä veri- ja suolistosairauksia. Elävistä soluista saatavat lääkkeet ovat valkuaisaineita. Psoriaatikot voivat pistää itseensä lääkettä kotona.

Vanhempia psoriaasin biologisia lääkkeitä ovat niin sanotut TNF-estäjät ja interleukiini 12/23:n estäjä, uudempia interleukiini 17:n estäjät.

Ne ovat täsmälääkkeitä eli hillitsevät aiempaa tarkemmin psoriasiksen tulehdusreaktiota. Myös infektioriski on pienempi kuin vanhoilla lääkkeillä, Pasternack sanoo.

Useiden tutkimusten mukaan uusimmilla biologisilla psoriaasilääkkeillä on varsin hyvä teho, ja haitat vaikuttavat nykytiedon mukaan vähäisiltä. Asiasta on kirjoitettu esimerkiksi Lääkärilehdessä.

Psoriaasi, josta on käytetty myös nimitystä psoriasis, on krooninen tulehdustauti. Se voi puhjeta missä iässä tahansa, mutta todennäköisimmin nuoruudessa tai 50–60-vuotiaana.