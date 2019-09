Psykologit toivovat hidasautolainsäädännön perumista – vetoavat nuorten kuljettajien aivojen kehittymättömyyteen

Psykologiliiton liikennepsykologian työryhmä haluaa, että hidasautolainsäädäntö perutaan kokonaisuudessaan. Perusteluissa vedotaan muun muassa nuorten aivojen kehittymisen keskeneräisyyteen, mikä vaikuttaa esimerkiksi riskien ja vaaran arviointiin.

– Jo ero 17- ja 18-vuotiaiden välillä on suuri. Esimerkiksi Englannissa 17-vuotiaiden kuljettajien riski kuolla liikenteessä on kaksinkertainen 18-vuotiaisiin verrattuna. Itävallassa 17-vuotiaina kortin saaneilla miehillä on pidennetystä koulutuksesta huolimatta enemmän onnettomuuksia kuin 18-vuotiaana kortin hankkineilla, työryhmä kirjoittaa.

Kuluttajaliitto puolestaan haluaisi mahdollisimman nopean ratkaisun tilanteeseen, jotta kuluttajat eivät joudu kärsimään taloudellisesti. Liiton mukaan valtion tulisi tarjota kuluttajille korvaus käyttöhyödyn menettämisestä.

– Kevytautolainsäädännön voimaantulon lykkääntyminen ja mahdollinen kumoaminen tarkoittaa sitä, että mopon tai mopoauton myymistä tai ostamista harkitsevat kuluttajat ovat epätietoisia siitä, kannattaako kauppoja tehdä ja mihin hintaan, liitto kirjoittaa.

Voimaantuloa siirrettiin vuodella eteenpäin

Hidasautolakien voimaantulon siirtäminen on poikinut yli 20 lausuntoa lausuntopalvelussa. Lausuntoaika päättyi puolenpäivän aikaan.

Autotuojat ja -teollisuus ry ja Autoalan Keskusliitto toivovat, että uudistuksen valmistelua jatketaan pikaisesti, kun taas Pyöräliitto ja Helsingin seudun liikenne toivovat, että lainsäädäntöä ei saateta voimaan lainkaan.

Hidasautolainsäädännön piti alun perin tulla voimaan 1. marraskuuta. Hallitus päätti ottaa vuoden lisäajan lainvalmistelulle, koska EU-komissio huomautti, ettei hidasautoja koskeva lainsäädäntö sen käsityksen mukaan ole EU-säädösten mukainen.

STT käyttää nopeusrajoitetuista, viranomaistekstissä kevytautoiksi kutsutuista autoista nimitystä hidasauto. Sana "hidas" kuvaa auton ominaisuuksia ja kattonopeutta paremmin kuin "kevyt". Hidasautot ovat mopoautoja raskaampia ja kulkevat niitä nopeammin, maksimissaan 60 kilometrin tuntinopeudella.