Pitkäaikainen keskustavaikuttaja Pekka Perttula korostaa puoluekokouksessa pidettävän puheen merkitystä. Takavuosina keskustassa osattiin arvostaa hyviä puhujia ja puhetaidot olivat yksi keskeinen osa puoluejohdon valintaa.

– Kouvolan puoluekokouksessa puheella on poikkeuksellisen iso merkitys, Perttula sanoo.

Puhetaidon kouluttaja Antti Mustakallion mukaan puheen merkitys puheenjohtajakisassa yleisesti on kuitenkin vähän epäselvä. Hän perustelee asiaa parilla esimerkillä.

– On puoluekokouksia, jossa häviäjä on pitänyt paremman puheen, Mustakallio sanoo ja mainitsee esimerkkinä SDP:n Seinäjoen puoluekokouksen vuodelta 2014, jossa Jutta Urpilainen hävisi Antti Rinteelle.

– Urpilaisen puhe oli tosi upea, ja se teki vaikutuksen kuulijoihin, mutta se ei auttanut häntä.

Kokoomuksen Lahden puoluekokouksessa 2014 puheella sen sijaan oli merkitystä, kun Alexander Stubb hurmasi kokousväen. Stubb käytti modernia tekniikkaa ja näytti videolta todistuspuheenvuoroja, jossa Carl Bildt ja kumppanit tulivat kameran eteen kertomaan, että Stubb on paras vaihtoehto kisassa.

– Hän puhui ilman papereita, oli vapautunut, liikkui ja eläytyi, Mustakallio sanoo.

Puheenvuoro saattoi kääntää sellaisten päitä, jotka olivat kahden vaiheilla ennen äänestystä. Jan Vapaavuori oli suosikki, mutta Stubb ajoi ohi.

"Millaisen johtajuuden mallin ehdokkaat tuovat"

Keskustan puheenjohtajaehdokkaiden, Antti Kaikkosen ja Katri Kulmunin, väliltä on vaikea löytää eroja asiakysymyksissä.

– Voi olla, että tällaisessa tilanteessa puoluekokouksessa on riittävästi sitä porukkaa, joka antaa mahdollisuuden h-hetkelle ja tekee päätöksen vasta siellä, Mustakallio sanoo.

Hänen mukaansa oleellista on, ettei puhuja epäonnistu. Se on kuitenkin mahdollista. Puhe keskustan puoluekokouksessa on tiukka paikka ja puhuja voi hermoilla ja sekoilla.

– Sillä on merkitystä, millaisen johtajuuden mallin ehdokkaat tuovat sekä puheellaan että olemuksellaan. Heidän pitäisi tuoda uskottava tiekartta tulevaisuuteen, Mustakallio sanoo.

– Kyse ei ole ainoastaan sanoista. Puhujalta kaivataan aitoutta ja heittäytymistä, hän jatkaa.

Viime hetken aistimista

Perttula arvioi, ettei kummankaan ehdokkaan puolesta tai vastaan ole suurta intohimoa. Puoluekokousedustajat haluavat vielä aistia, kumpi puheenjohtajaehdokas osaa lukea kokouksen tunnelmaa ja virittää sitä. Ihmisillä on olemassa jokin ennakkokäsitys, mutta puhe voi kallistaa sitä.

– Puhe poikkeaakin odotetusta ja pysäyttää. Se on osa poliittista johtajuutta, jolla voi kokouksessa yllättää.

Perttulan mukaan puheen pitää olla puhujansa näköinen. Sekä puheen sisältö että tunne ratkaisevat. Samat asiat voidaan sanoa niin monella eri tavalla. Se vaikuttaa, miten puoluekokousväki kokee puheenjohtajaehdokkaan omakseen ja miten puheenjohtajaehdokas kokee väen omakseen.

– Tunne ja yhteenkuuluvaisuuden tunne, joka syntyy kuitenkin myös sisällöstä, tavasta puhua, tavasta valita sanoja ja rytmittää puhetta, ne vaikuttavat.

Koko johdon olisi pitänyt mittauttaa kannatus

Perttula luonnehtii keskustan puheenjohtajakiertuetta vaisuksi. Hän pitää hiljaiselon yhtenä syynä sitä, että nyt valitaan vain puheenjohtaja eikä koko puoluejohtoa.

Ex-puoluesihteeri ja valtiotieteen tohtori Perttula on edelleen sitä mieltä, että koko puoluejohdon olisi pitänyt mittauttaa kannatuksensa Kouvolan puoluekokouksessa ja hakea valtuutusta omalle toiminnalleen.

– Se olisi tuonut säpinää ja monipuolisuutta tähän tilanteeseen ihan toisella tavalla, jos koko johto olisi mittauttanut kannatustaan.

Tilaisuuksiin tartuttu huonosti

Kiertueesta on puuttunut yllätyksellisyys ja analyyttisyys. En tarkoita vaikeaselkoisuutta, vaan sitä, että analysoidaan, missä tilanteessa eletään ja tehdään yllättäviäkin tulkintoja, Perttula luonnehtii.

Hänen mukaansa puheenjohtajaehdokkaat eivät ole riittävän räväkästi puuttuneet esille nousseisiin keskusteluaiheisiin. Esimerkkinä hukatusta tilaisuudesta ja poliittisen johtajuuden puutteesta hän mainitsee kansanedustaja Erkki Tuomiojan (sd.) ehdotuksen SDP:n ja vasemmistoliiton yhdistymisestä.