Puhelimet käyneet kuumana Jyväskylän uudesta hulevesimaksusta

Jyväskylän kaupunki lähettää toukokuun loppuun mennessä noin 16 000 kirjettä kiinteistönomistajille, joiden pyydetään tarkistamaan uuden hulevesimaksun perusteet ja kiinteistön tiedot omalta kohdaltaan. Lisäksi kiinteistöillä on mahdollisuus hakea vähennystä kirjeessä esitettyyn maksuun kesäkuun loppuun saakka.

Varsinaiset laskut lähetetään kiinteistöille ensimmäisen kerran syksyllä.

Noin kaksi kolmannesta kiinteistöistä on jo saanut postituksen, kirjeitä lähetetään porrastetusti noin tuhat päivässä, jotta niiden aiheuttamat kyselyt ja palautteet ehditään ottaa vastaan puhelinajalla. Valtaosa uusista hulevesiasiakkaista on omakotikiinteistöjä.

– On se soinut aika paljon, meillä on useampi ihminen vastaamassa puheluihin, kertoo yleissuunnitteluinsinööri Mika Koliseva Kaupunkirakennepalveluista.

Kaupunkilaisten puheluissa ihmetellään toistuvasti, pitääkö sadevedestäkin maksaa?

– Sadevedestä ei pidä maksaa, vaan järjestelmistä, jolla se johdetaan pois, vastaa Koliseva yhä uudelleen.

Toinen yleinen kysymys on, miksi pitää maksaa, kun sadevesi imeytetään kiinteistöllä eikä meidän tontilta tule hulevettä.

– Omakotikiinteistöllä se voi pitkälti näin ollakin, varsinkin näin kuivana aikana. Mutta hulevesimaksussa maksetaan myös yleisten alueiden, kuten katujen ja puistojen hulevesijärjestelmistä, vastaa Koliseva.

Niinpä omakotikiinteistöille määrätty maksu on 50 euroa vuodessa, vaikka tontin pinta-alasta suurin osa olisi imeyttävää puutarhaa.

– Olisi loputon suo perata omakotitalojen nurmikkojen pinta-aloja ja suhdetta rakennettuun pinta-alaan, jos kaikkien kiinteistöjen olisi mahdollista hakea vähennyskerrointa V1.

Kiinteistönomistajille postitetussa kirjeessä on kerrottu hulevesimaksun laskukaava ja sen määräytymisperusteet kiinteistön koon ja kiinteistötyypin mukaan. Vastaanottajan kiinteistölle on esitäytetty kiinteistön tunnus, katuosoite ja maksun perusteena käytettävä kiinteistön pinta-ala.

Kiinteistönomistajia pyydetään tarkastamaan tiedot ja ilmoittamaan mahdollisista virheistä sekä hakemaan vähennystä maksusta, jos vähennysperusteita on.

Vähennysperusteita on neljä, joista ensimmäinen koskee vain isoja kiinteistöjä. Jos ison liike- tai teollisuuskiinteistön tontin pinta-alasta yli puolet on rakentamatonta, voi maksuun saada alennuksen. Esimerkiksi jos isolla tontilla on pieni paja ja muu osa tonttia on metsää tai nurmikkoa, vähennysperuste täyttyy.

Toisena vähennysperusteena on, jos kiinteistö johtaa hulevetensä valtion järjestelmään. Tästä esimerkkinä Koliseva mainitsee Jyskän Varastomyymälän, joka sijaitsee Vaajakosken moottoritien ja Vaajakoskentien välissä, siis kahden valtiontien välissä. Sähköisestä ilmoituslomakkeesta löytyy linkki tieomistuksiin.

Kolmas peruste vähennykselle on sekaviemäröinti, jossa kiinteistöt johtavat osan jätevesiviemäriverkostoon luvallisesti. Nämä kiinteistöt ovat lähinnä omakotitaloja.

Neljäntenä vähennysperusteena on niin sanottu haittapykälä eli jos kaupungin hulevesijärjestelmä, putki tai oja purkaa vettä kiinteistön alueelle.