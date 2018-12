Puhemies Paula Risikko perää toimia, jotta ihmiset saisivat palvelut nykyistä nopeammin

Ihmisen pitää saada palvelut nykyistä nopeammin. Syyperusteisuus on säilytettävä. Järjestelmää ei pidä yrittää yksinkertaistaa liikaa ja kannustinloukkuihin törmätään jatkossakin.

Tässä puhemies Paula Risikon (kok.) listaa, jolla hän lähtisi uudistamaan suomalaista sosiaaliturvajärjestelmää (sotu-uudistus). Sotu-uudistus nousi yhtenä teemana esiin puhemiehen syksyllä järjestämissä turvallisuusseminaareissa, joiden tavoitteena oli luoda kokonaiskuva Suomen turvallisuudesta eri näkökulmista.

– Ihminen kestää nälkää ja kolotusta, jopa hankalia olosuhteita, jos hän kokee olonsa turvalliseksi, Risikko sanoo.

Papereita ja selvityksiä on tarpeeksi

Sotu-uudistus on Risikon mukaan tehtävä, mutta ensin uuden hallituksen on määriteltävä ongelmat ja tavoitteet, mitä uudistukselta halutaan. Vasta sen jälkeen on perustettava työryhmä, jonka tehtävänä on asiantuntijoiden avustuksella pohtia, miten uudistus saadaan aikaiseksi.

Risikon mukaan uudistusta on valmisteltava usean ministeriön voimin. Lisäksi mukaan on otettava oppositio eli on perustettava parlamentaarinen seurantaryhmä. Uudistusta valmisteltaisiin samalla mallilla kuin tiedustelulakeja.

Uudistuksen ytimeen Risikko nostaisi ihmisen, miten tämä saisi palvelut nykyistä nopeammin.

– Esimerkiksi Tanskassa on ihan toista kuin meillä, siellä työttömäksi ilmoittautuneeseen ihmiseen otetaan yhteyttä jo muutaman päivän sisällä. Meillä aikaa saattaa kulua vaikka kuinka kauan.

Risikko korostaa, ettei hän halua kritisoida työvoimahallinnon tai Kelan henkilöstöä. Suomessa on vain erilainen tyyli.

– Papereita ja selvityksiä on niin paljon vaikka pellolle levittäisi. Nyt pitää oikeasti lähteä töihin, olla ihmisestä kiinnostuneita.

Yksinkertaistaminen ei saa olla päätavoite

Risikon mukaan suomalainen syyperusteinen sosiaaliturva, jossa ihminen saa turvaa työttömyyden, sairauden, työkyvyttömyyden tai vanhuuden takia, ei ole huono. Hän ei luopuisi syyperusteisuudesta, koska se on aikojen kuluessa kestänyt hyvin, myös taantumavuosina. Se luo monimutkaisuutta, mutta sekin on sallittava.

– Ei saa olla päätavoite, että tämä yksinkertaistetaan. Jos yksinkertaistetaan liikaa, menee lapsi pesuveden mukana.

Risikon mukaan järjestelmä pitää saada nykyistä kannustavammaksi, mikä luo vahvemman turvaverkon, mutta samalla kannustaa työn vastaanottamiseen ja pyrkii purkamaan kannustinloukkuja.

– Niitä kaikkia on kuitenkin vaikea saada pois, koska jonkun tämä pitää maksaa. Kannustinloukkuja on jossain, mutta pitää vain päättää missä.

Risikon mukaan keskustelua uudistuksesta käydään nyt liikaa ylätasolla. On helppo puhua periaatteista, onko järjestelmä vastikkeellinen vai vastikkeeton ja niin edespäin,

– Kun mennään yksityiskohtiin, haluan nähdä, onko oikeasti tahtoa vai ruvetaanko riitelemään taas yksityiskohdista. Piru asuu yksityiskohdissa.

Soten kaatajilla tilannetaju hukassa

Sote- ja maakuntauudistus on Risikon mukaan saatava nyt maaliin. Jos uudistus karahtaisi toistamiseen vaalikauden lopun kalkkiviivoille, poliitikoilta menisi uskottavuus ja vaarana olisi, että uudistusta valmisteltaisiin taas useita vuosia.

– Nyt ollaan kentällä siinä tilanteessa, ettei muuta kuin pitää päästä toimeenpanoon. Kaikki on luotu valmiiksi ja maakunnat ovat täydessä iskussa.

Risikon mukaan myöhemmin voidaan tehdä tarvittavia korjausliikkeitä. Hän muistuttaa, ettei vuonna 1972 tehty kansanterveyslaki ole yhtään samanlainen kuin silloin.

– Joka tätä kaataa haluaa, kyllä on tilannetaju kaukana yhteiskunnan tilanteesta.