Puhemies Risikko ja puolueiden johto puivat perustuslakivaliokunnan sote-vuotoa

Puhemies Paula Risikko keskustelee iltapäivällä puolueiden puheenjohtajien ja eduskuntaryhmien puheenjohtajien kanssa siitä, miten perustuslakivaliokunnan sote-luonnoksen vuodon kaltaiset tapaukset voitaisiin vastedes estää. Tarkoitus on pohtia, pitääkö esimerkiksi eduskunnan työjärjestystä muuttaa niin, että kynnystä asiakirjan salaiseksi julkistamisesta madallettaisiin.

Nykyisin valiokuntien asiakirjat ovat pääasiassa ei-julkisia niin kauan kuin asian käsittely on kesken. Rikosoikeudellinen prosessi vuodosta on mahdollista aloittaa vain silloin, kun kysymys on salassa pidettävästä asiakirjasta.