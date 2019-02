Puhemiesneuvosto: Eduskunnan on varauduttava istuntokauden jatkoon

Eduskunnassa on luvassa hikinen loppurutistus. Eduskunnan puhemiesneuvosto on päättänyt istuntovarauksesta lauantaille 9. maaliskuuta. Lisäksi puhemiesneuvoston mukaan on varauduttava istuntokauden jatkoon.

Istuntokauden loppua hallitsee eduskunnassa sote- ja maakuntauudistus. Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta jatkoi jälleen tänään sote-käsittelyä.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kalle Jokinen kuittasi aiemmin päivällä epäilyt kokoomuksen sote-sitoutumisesta toteamalla, että sote-esitys on hallituksen esitys.

– Kokoomus on hallitusten esitysten takana, Jokinen sanoi.

Jokinen ei pitänyt ongelmallisena sinisten linjaa, jonka mukaan puolue tukee mietinnön valmistumista sote-valiokunnasta, minkä jälkeen sinisten ryhmä pitää uuden ryhmäkokouksen ennen uudistuksen käsittelyä täysistunnossa.

– Minustahan tämä on ihan normaali menettely. Totta kai, kun mietintö valmistuu ja mennään salia kohti ja äänestykseen, käydään kaikissa ryhmissä läpi mietintö ja tilanne ja katsotaan, mikä on kanta, Jokinen sanoi.

Hän ei pidä menettelyä erikoisena, vaan päinvastoin "ihan ilmeisenä" menettelynä.

Jokisen mukaan sote- ja maakuntauudistuksen läpimenemiseen on vielä mahdollisuus tällä vaalikaudella.

Mitä paketista voisi kokoomuksen mielestä heittää pois?

– Minä en ole sitä sillä tarkkuudella katsonut tai sellaisella kammalla ruvennut kampaamaan. Ei tässä ole nyt sellainen vaihe.

Voisiko kokoomukselle kelvata jokin kevyempi sote- ja maakuntamalli?

– En minä lähde niitä yksityiskohtia perkailemaan tässä. Mietinnön muoto on valiokunnan käsissä. Toivotaan, että he ehtivät sen tehdä.

Jokisen mukaan aikaa on, jos on tahtoa.

Hänen mukaansa sote-uudistusta ja hallituksen vastinetta käsitellään torstaina kokoomuksen ryhmäkokouksessa.

– Torstaina varmasti ryhmässä keskustellaan. Siinä mielessähän se on ihan hyväkin, että silloin nähdään, miten käsittely sosiaali- ja terveysvaliokunnassa on lähtenyt etenemään.

Kaikkonen: Odotetaan, että tuloksia tulee

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen kommentoi sinisten sote-kantaa sanomalla, että "siellä asia työstetään".

– Oli tietysti huojentavaa kuulla, että ryhmä lähtee siitä, että sosiaali- ja terveysvaliokunta tekee mietintönsä valmiiksi ja sen jälkeen palataan asiaan.

Kaikkosen mukaan nyt on kaikkein tärkeintä, että sosiaali- ja terveysvaliokunta tekee tehtävänsä.

– Sitä odotetaan, että sieltä tuloksia tulee.