Puhtaat luottotiedot petoksia varten maistraatista – viranomaiset epäilevät jallitusyrityksiä viikoittain

Suomalaisen henkilötunnuksen hakijoita epäillään viikoittain huijauksista pelkästään Uudenmaan maistraatissa, kertoo kansainvälisten asioiden tiimiesimies, henkikirjoittaja Maisa Gynther. Järjestelmää käytetään väärin, koska suomalainen henkilötunnus on petosrikolliselle apuväline esimerkiksi luottopetosten tekemiseen.

EU-kansalainen voi saada suomalaisen henkilötunnuksen, jos hän on Suomessa töissä, opiskelee täällä tai hänellä on täällä perhettä. Kyse ei ole kansalaisuuden myöntämisestä, vaan henkilölle vain myönnetään tunnus esimerkiksi verotusta varten.

Paradoksaalisesti suomalaisen henkilötunnuksen saaminen on tehty helpoksi osin harmaan talouden torjunnan takia. Sitä tarvitaan esimerkiksi rakennustyömailla töitä tekevien henkilöiden verottamiseen. Henkilötunnus mahdollistaa myös lainojen ottamisen, pankkitilin avaamisen tai yrityksen tai toiminimen perustamisen.

Gyntherin mukaan jo yhden päivän työnteko riittää siihen, että henkilötunnus voidaan antaa.

– Jos meillä herää epäilys työsuhteen aitoudesta, työsopimuksessa on jotain epämääräistä tai muutoin asiakastilanteessa tulee tunne, että onkohan tämä todellista, selvitämme asiaa pidemmälle. Saatetaan selvittää myös yritystä ja pyytää verottajalta tietoja, että onko tällä yrityksellä oikeaa toimintaa. Meiltä soitetaankin työnantajille ja varmistetaan onko tällainen henkilö palkattu.

Petoksiin tarvitaan puhtaat luottotiedot

Uunituore suomalainen henkilötunnus on erityisen kätevä työkalu petkuttajalle, sillä luottotiedoissa ei ole huijauksia vaikeuttavia ikäviä merkintöjä. Ilmiö, joka on poliisin mukaan alkanut juurtua Suomeen, on huomattu myös finanssialalla.

– Siinä tavoitellaan sitä, että luottotiedoiltaan puhdas Suomessa asuva, vakituisesti työssä käyvä ihminen on luottokelpoinen, ja sitä käytetään hyväksi, Finanssialan vahingontorjunnasta vastaava johtaja Risto Karhunen kertoo.

Karhusen mukaan ilmiö on ollut olemassa jo pitkään.

– Takavuosina tänne rahdattiin Ruotsista henkilöitä, joille hankittiin suomalainen henkilötunnus. He tekivät muutamassa päivässä huomattavan määrän petoksia, hankkivat puhelinliittymiä ja elektroniikkaa sekä tekivät pieniä luottopetoksia, Karhunen sanoo.

Poliisi epäilee 700 000 euron petoskokonaisuutta

Joskus huijaukset menevät esimerkiksi maistraatille läpi siitäkin huolimatta, että henkilöstöä on viime vuosina koulutettu tunnistamaan huijaukset ja maistraatit tekevät yhteistyötä muun muassa poliisin kanssa.

Keskusrikospoliisi tiedotti tänään, että se epäilee kymmeniä ihmisiä rikoksista petoskokonaisuudessa, jossa pikavippifirmoilta ja luottokorttiyhtiöltä on otettu luottoa yli 700 000 eurolla.

Poliisi epäilee, että kyseessä on huijaus, jossa Ruotsista, Virosta, Latviasta ja Tanskasta on tullut Suomeen yli 40 ihmistä, joille on hankittu suomalaiset henkilötunnukset. Epäillyssä petoskokonaisuudessa on poliisin mukaan käytetty hyväksi näitä henkilötunnuksia.

Suomessa käyneet apurit ovat rekisteröityneet maistraatissa ja avanneet itselleen suomalaisen pankkitilin. Tämän jälkeen heidän epäillään luovuttaneen suomalaiset henkilötietonsa sekä pankkitilinsä käytettäväksi rikolliseen toimintaan. Suomesta jo poistuneiden ihmisten nimissä on perustettu myös yhtiöitä. Myös yhtiöille on otettu luottoja.

– Sellaisia henkilöitä on ollut, jotka on tänne tuotettu ja jotka ovat sitten poistuneet maasta, tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Mikko Laaksonen Keskusrikospoliisista kertoo.

Rikoskokonaisuudessa on sekä suomalaisia että ulkomaalaisia epäiltyjä.

Rahoja on nostettu käteisenä automaateilta

Poliisin tiedottamassa jutussa epäillään, että rikollisella toiminnalla saatuja varoja on pääasiassa nostettu käteisenä automaateilta, ja niillä on tehty verkkokauppaostoksia. Lisäksi ulkomaille on tehty tilisiirtoja. Keskusrikospoliisi on tehnyt asiassa runsaasti yhteistyötä eri maiden viranomaisten kanssa.

Poliisi on takavarikoinut esitutkinnan aikana lukuisia luotto- ja pankkikortteja, pankkiasiakirjoja sekä suuret määrät tietoteknisiä laitteita, joita hyväksikäyttäen epäiltyjä rikoksia on tehty. Käteisvaroja takavarikoitiin lähes 20 000 euroa.

Epäillyt rikokset ovat tapahtuneet loppuvuoden 2016 ja kesän 2017 välisenä aikana. Poliisi on kirjannut esitutkinnassa 30 rikosilmoitusta muun muassa törkeästä petoksesta ja väärennyksestä.