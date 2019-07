Mikkeliläinen Taina Kekkonen kaivoi vanhan hupparinsa kaapin perukoilta ja palautti sen päivänvaloon Jämsän Himoksella, jossa vietetään parhaillaan musiikkifestivaalia 1990-luvun hengessä.

Jysärissä paidasta kehkeytyi todellinen festaripaita.

– Tämä oli minulla päällä kuudennen luokan luokkakuvassa ja onneksi se vielä löytyi kaapin perukoilta, Kekkonen naurahtaa.

Ysärifiilistä täydentämään Kekkonen hankki itselleen vielä vyölaukun ja sujautti jalkaansa vanhat lenkkarit.

– On tämä vain hienoa, kun ysäri on tehnyt paluun. Nämä kamppeet kun on niin käytännölliset. Näillä lenkkareilla on kyllä hyvä talsia täällä, nainen iloitsee.

Kekkosen festarikaverina oli Hannu Kekkonen, joka oli niinikään löytänyt jalkoihinsa vanhat lenkkarit tennissukkien seuraksi. Shortsit löytyi penkomalla kaapin perukoita, mutta värikkään paidan mies hankki festarilookiaan täydentämään. Päähänsä mies pisti värikkään aurinkolippiksen.

– Tässä on vielä Matti Airaksisen nimmari, Hannu Kekkonen esittelee.

Himoksen Jysärillä värillä todellakin oli väliä. Mitä värikkäämpi, sitä parempi asu.

Valtaosa festariväestä olikin kunnioittanut asullaan ysäriteemaa. Tamperelainen pariskunta Heta ja Onni Lahtinen olivat käyneet kaveriensa sukulaisten vaatekaapilla.

– Minun takkini on kaverini edesmenneen sedän ja Onnilla on päällä kaverin papan vanha tuulitakki, Heta Lahtinen kertoo.

– Säärystimet ja korut hankin netistä ja Onni löysi tuulihousut kirpputorilta, pariskunta nauraa.

Kolmen miehen collegeasu herätti varmasti huomiota, kun he kävelivät ympäri Himosta vitivalkoisissa asuissaan, joita koristi tupakkamerkin logo.

– Tähän asukokonaisuuteen haettiin inspiraatiota vanhasta valokuvasta ja nämä teetettiin varta vasten, Jesse Krigsman sanoo.

Hyvä ja värikäs asukokonaisuus oli nurmijärveläisen Antti Pitkäsen mielestä festaritunnelman a ja o. Pitkänen oli itse haalinut itselleen näyttävän tuuliasun lisäksi vyölaukun, kultaketjun, kiharaisen peruukin sekä Esso-merkkiä kantavan otsapannan.

– Kyllä täällä on syytä panna parasta päälle ja nauttia siten tunnelmasta. Rento meininki ja hyvä yhteenkuuluvuuden tunne täällä on kuitenkin ihan parasta, mutta pukeutua pitää, Pitkänen painotti kymmenhenkisen kaverijoukon kompatessa vieressä miestä.