Puolalaisteurastamon sairaat eläimet lopetettu ja rikoksista epäillyt otettu kiinni – selvitys lihan mahdollisesta tuonnista Suomeen kesken

Puolalaisen teurastamon rikollinen toiminta on lopetettu, kertoo Ruokavirasto. Ostrow Mazowieckan alueella sijaitsevan teurastamon toiminta on Ruokaviraston mukaan todettu rikolliseksi ja laittomasta toiminnasta epäillyt henkilöt ovat poliisin tutkinnassa. Teurastamosta löytyneet sairaat eläimet on viraston mukaan lopetettu asianmukaisesti.

Puolan viranomaiset päättivät tutkia kaikki maan teurastamot yhdessä poliisin kanssa sen jälkeen, kun puolalaismediassa kerrottiin, että markkinoille olisi päässyt sairaista eläimistä peräisin olevaa naudanlihaa, Ruokavirasto kertoo.

Ruokaviraston elintarviketurvallisuusosaston johtaja Leena Räsäsen tiedossa ei ole, onko kyseisessä teurastamossa enää mitään toimintaa.

– Ainakaan henkilöt, jotka ovat syyllistyneet tekoihin, eivät ole siellä, ja teurastamo on viranomaisten valvonnassa, Räsänen kertoo STT:lle.

Tieto "rikollisen toiminnan lopettamisesta" on tullut Puolan viranomaisilta.

Ruokavirasto ja yritykset selvittävät parhaillaan, onko Suomeen mahdollisesti tuotu naudanlihaa Ostrow Mazowieckan alueelta.

Aikataulu on Puolasta kiinni, Räsänen kertoo.

– Komissio on velvoittanut Puolaa ilmoittamaan, onko lihaa toimitettu muihin jäsenvaltioihin.

Jos näin on, Puolan on myös jäljitettävä, mihin maihin.

– Kun tieto saadaan Puolasta, tiedämme asiasta.

Komissio seuraa velvoitteen toteutumista.

Puolalaislihan ongelmat nousivat esille, kun puolalaistoimittaja kuvasi, kuinka sairaan näköisiä nautoja raahataan öisin teurastettavaksi ilman eläinlääkärin tarkastusta Mazovian alueella sijaitsevassa teurastamossa.