Puolen tunnin välkällä ehtii vaikka kymmenen kirkonrottaa – Jyväskylä sai Liikkuva koulu -palkinnon ja Lohikosken koulu näyttää, että se ansaittiin

– Meidän mäkeen on satanut lunta, joten siitä on vähän vaikea laskea. Mutta kieritään alas!

Mäen alla lapset ponkaisevat ylös ja paahtavat hangen halki pihan toiselle puolelle näyttämään, mitä muuta hauskaa välitunnilla voi tehdä. Kun kello soi, moni on pitkällä päivän liikuntatavoitteessaan, vaikka kello on vasta 10.15.

Jyväskylä sai valtakunnallisen Liikkuva koulu -pääpalkinnon viime viikolla. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi palkinnon tunnustuksena esimerkillisestä työstä liikunnallisen toimintakulttuurin rakentamiseksi kouluympäristössä.

Jyväskylä on ollut Liikkuva koulu -toiminnassa mukana vuodesta 2010. Mukana ovat kaikki kaupungin koulut.

Liikkuminen tuntuu rakentuneen sisään Lohikosken koulun tavalliseen arkeen, mistä Jyväskylää ministeriön palkitsemisperusteissa kiitelläänkin. Koulun seinillä ei näy Liikkuva koulu -kampanjajulisteita, vaan mainoksia Lohkan Selviytyjistä – keväällä alkavasta oppiaineita yhdistelevästä liikuntaseikkailusta, jossa ratkotaan tehtäviä välituntisin joukkueittain.

Välillä myös oppitunnit katkeavat jumppatuokioon tai happihyppelyyn. Luokanopettaja Eero Hurskainen saattaa laittaa oman nelosluokkansa kesken tunnin juoksemaan keinujen ympäri tai tekemään tasapaino- tai lihaskuntaharjoituksia.

Pienemmillä oppilailla liikunta käy myös palkinnosta, tietää koulunkäynninohjaaja Juuso Haapasaari.

– Tehtävän tehtyään oppilas voi päästä käytävälle tekemään vaikka jonkun liikuntahaasteen.

– Onko Juusoa näkynyt?

Nelosluokkalaisilla on alkamassa sisäliikuntavälitunti, ja Haapasaari pitäisi löytää sitä vetämään. 3.–6.-luokkalaisilla on kerran viikossa puolen tunnin mittainen välkkä, jolloin liikuntasalissa pelataan ja leikitään Haapasaaren johdolla.

– Parhaita ovat lipunryöstö ja polttopallo, kolmoset ilmoittavat.

Koska sisäliikuntavälitunnit ovat hyvin suosittuja ja siellä on usein paljon porukkaa, vähemmän liikkuvien oppilaiden ei välttämättä ole helppoa lähteä mukaan peleihin. Siksi heille on järjestetty syksyn ajan omia matalan kynnyksen liikuntatuokioita, joihin lapsia on kutsuttu pyydetty mukaan kokeilemaan, Haapasaari kertoo.

Vähän liikkuviin lapsiin on kiinnitetty Jyväskylässä erityishuomiota. Terveydenhoitajat voivat jakaa heille lippuja liikuntapalveluihin ja koulut järjestää liikuntaneuvontaa, personal trainer -toimintaa tai painonhallintaryhmiä.

Lasten ja nuorten on suositeltavaa liikkua 1–2 tuntia päivässä, siitä vähintään puolet reippaasti tai rasittavasti. Tuoreesta Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytymisen tutkimuksesta ilmenee, että vain kolmasosa lapsista ja nuorista liikkuu suositusten mukaan.

Koulujen omien arvioiden mukaan oppilaat osallistuvat Jyväskylässä valtakunnallista keskiarvoa useammin koulupäivän aikaiseen liikkumiseen sekä sen suunnitteluun ja toteutukseen. Lähes kaikilla Jyväskylän kouluilla on vähintään puolen tunnin mittainen liikuntavälitunti.

Ja ainakaan Lohikoskella sitä ei käytetä istuskeluun, vaan lapset menevät nelinkontin hangessa, kiipeilevät, harjoittelevat cheerleading-nostoja, pelaavat ja leikkivät keksimiään leikkejä. Tavallisella välitunnilla ehtii kuulemma hyvin viisi kierrosta kirkonrottaa, pitkällä kymmenen.