Puolen vuoden odotus pian ohi – Biokaasuasema Jyväskylän Seppään auennee vihdoin lähipäivinä

Uusi biokaasutankkausasema Seppälä on avautumassa lähipäivinä. Näin lupaa Mustankorkean toimitusjohtaja Esko Martikainen.

– Nyt odotamme enää käytönvalvojasopimukselle vahvistusta ja nimiä paperiin, jonka saamme tällä viikolla. Viranomainen vaatii tällaisen käytönvalvojan, ja aluksi ostamme valvonnan ostopalveluna ulkopuolelta. Myös kaasu tulee aluksi ostokaasuna muualta, sanoo Martikainen.

Alun perin uuden tankkausaseman piti aueta jo vuodenvaihteessa. Matkaan on mahtunut monenlaisia mutkia ja viivästyksiä. Esimerkiksi lupaprosessi on ollut monimutkaisempi kuin alun perin arvioitiin.

– Laitetoimittajien ja viranomaisen välillä on ollut epäselvyyksiä, jotka on pitänyt selvittää. Kyse on ollut siitä, miten tulkitaan kaasunjakeluun liittyviä EU-tason ja kansallisia määräyksiä, jotka ovat keskenään erilaisia, hän selventää.

Vielä huhtikuussa tankkausasemalle odotettiin kaasukonttiin asennettavaa kaasunilmaisinta Italiasta.

– Se tuli toukokuussa. Toukokuun puolivälin lopputarkastuspalaverissa kävi ilmi, että hälytysjärjestelmää joudutaan vielä säätämään, kertoi Martikainen.

Mustankorkealla on menossa myös jätekeskuksen biokaasulaitoksen korjausrakentaminen.

Mustankorkea on joutunut investoimaan useita miljoonia euroja konkurssiin hakeutuneen BioGTS:n biokaasulaitoksen korjaamiseen.

Mustankorkea joutui muun muassa lokakuussa sulkemaan biokaasun tankkausaseman Ronsuntaipaleentiellä, koska laitokselle toimitetussa kaasunjalostusyksikössä oli vakavia ongelmia, eikä yksikön käyttö ollut viranomaisen mukaan turvallista. Uusi, noin 1,7 miljoonaa euroa maksanut yksikkö tilattiin Saksasta.

– Uutta yksikköä asennetaan parhaillaan, ja sen pitäisi olla tarkastuskunnossa juhannuksen jälkeen. Suunnitelmissa on, että voisimme jatkaa omaa biokaasun tuotantoa Mustankorkealla heinäkuussa, arvioi Martikainen.

Mustankorkean jätekeskuksen biokaasutankkausasema aukeaa, kunhan uusi kaasunjalostusyksikkö on saatu toimintaan, eli näillä näkymin heinäkuussa, sanoo Martikainen.

– Tulevaisuudessa myös Seppälän biokaasuasemalla tankattava kaasu on meidän omaa kaasua, hän kertoo.

Martikainen arvioi, että nykyisin Jyväskylän seudulla on 300–400 biokaasulla kulkevaa henkilöautoa. Lisäksi liikenteessä on kaasujäteautoja ja tulossa on myös kaasulla toimivia busseja.