Puolentoista miljoonan euron lukuvuosimaksut voivat jäädä saamatta – korkeakoulut huolestuivat oleskelulupaprosessin takkuilusta

Lukuvuosi on alkanut jo syyskuussa, mutta oleskelulupaa odottelee Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry:n mukaan vielä ainakin 150 ammattikorkeakouluun valittua opiskelijaa. Asia koskee EU/ETA-maiden ulkopuolelta tulevia opiskelijoita, joilta peritään Suomessa lukuvuosimaksua.

Jos nämä opiskelijat eivät pääse Suomeen, heidän mukanaan jää Arenen mukaan saamatta 1,5 miljoonan euron lukuvuosimaksut.

Muutamasta korkeakoulusta arvioidaan Uutissuomalaiselle, että ongelmia on tänä vuonna ollut enemmän kuin aikaisemmin.

Samoja ongelmia on ollut yliopistoissakin, kertoo toiminnanjohtaja Leena Wahlfors Suomen yliopistojen rehtorineuvostosta Unifista. Tilanne aiheuttaa hänen ja Arenen toiminnanjohtajan Petri Lempisen mukaan Suomen koulutusviennille imagotappioita.

Jopa 40 prosenttia vielä vaiheessa

Ongelmia on ollut monessa korkeakoulussa.

Esimerkiksi Centria-ammattikorkeakoulun valitsemista 160 ulkomaisesta opiskelijasta peräti 40 prosenttia on vielä vailla tietoa siitä, pääsevätkö he Suomeen. Lapin ammattikorkeakoulun sadasta ulkomaisesta opiskelijasta maahantulolupaa odottaa vielä joka kolmas.

– Ongelma on, että meille ei voi tulla ihan koska vaan, sanoo Centrian opetusjohtaja Hannele Teir.

Korkeakouluille tilanne tarkoittaa lisää paperityötä, kun jo maksettuja lukuvuosimaksuja joudutaan palauttamaan.

Lisäksi maahanpääsyn epävarmuus hankaloittaa talouden suunnittelua, kun osa maksavista opiskelijoista ei saavukaan.

Esimerkiksi Jyväskylän ammattikorkeakoulussa pohditaan, voisivatko oleskeluluvan lopulta saavat opiskelijat aloittaa vuodenvaihteessa.

– Se riippuu vähän ohjelmasta. Tosi hankala tilanne, sanoo rehtori Jussi Halttunen.

Opintojen aloituksen viivästyminen vaikeuttaa Unifin Wahlforsin mukaan opintoihin kiinni pääsyä.

– Oli kyseessä sitten kotimainen tai ulkomainen opiskelija, ryhmäytyminen ja yhteisöllisyyden luominen tapahtuu ihan siinä alussa.

Jonossa vielä satoja

Maahanmuuttoviraston (Migri) mukaan jonossa oli lokakuun 26. päivänä vielä opiskelijoiden ensimmäisiä oleskelulupahakemuksia runsaat 700 ja jatkohakemuksia runsaat 500. Opiskelutulosalueen johtaja Leena Turku kertoo, että ruuhkaan on monta syytä.

– Hakemusten määrä on tänä kesänä suhteessa viime kesään kasvanut 14 prosenttia. Lisäksi hakemusten vireillepano on painottunut loppukesään. Vielä elo-syyskuussa on laitettu paljon hakemuksia vireille.

Hakemusten määrä on Turun mukaan kuitenkin pienempi kuin toissa vuonna.

Tänä vuonna Migri on käsitellyt tähän mennessä opiskelijoiden ensimmäisiä oleskelulupahakemuksia noin 4 600 ja jatkolupahakemuksia noin 5 900. Käsittelyyn on mennyt keskimäärin 25 päivää.

Edustoissakin ruuhkaa

Käsittely on korkeakoulujen mukaan ruuhkautunut myös joissakin Suomen edustoissa.

– Meihin on oltu yhteydessä jo keväällä, että opiskelijat ovat saaneet Intian-lähetystöstä ajan haastatteluun vasta elokuulle. Ja vasta sen jälkeenhän paperit lähetetään Suomeen, sanoo Centrian Teir.

Konsulipäällikkö Pasi Tuominen ulkoministeriöstä kertoo, että ruuhkat johtuvat monesta syystä. Hänen mukaansa hakemuksia tulee eniten henkilöstön loma-aikaan heinäkuussa ja sovittuja aikoja jää käyttämättäkin. Osa opiskelijoista myös jättää hakemuksen hyvin myöhään.

– Olen suositellut oppilaitoksille, että ne edellyttäisivät opiskelijoilta oleskeluluvan hakemista tietyssä ajassa niin, että opiskelijavalinta olisi ehdollinen, hän sanoo.

Ruuhkia pyritään Tuomisen mukaan helpottamaan ulkoistamalla oleskelulupahakemusten vastaanotto, jolloin edustusto voi keskittyä viranomaistehtävien hoitamiseen.

Korkeakoulupolitiikan kehittämispäällikkö Anna Grönlund Jyväskylän yliopistosta huomauttaa, että hakijat ovat hyvin epätasa-arvoisessa asemassa asuinmaasta riippuen.

– Voi olla, että lähin Suomen lähetystö on toisessa maassa. Jos luvan saaminen vaatii kaksi käyntiä, se voi olla paitsi aikaavievää, myös todella kallista.

Hylkäyksen syy yleensä raha

Korkeakouluissa on tyytymättömyyttä paitsi oleskelulupaprosessin hitauteen, myös siihen, että niiden mielestä hyvien hakijoiden hakemuksia hylätään Migrissä.

Opiskelutulosalueen johtaja Leena Turku Migristä kertoo, että opiskelijoiden hakemuksista hylätään noin 10 prosenttia.

Yleisin syy on raha. Toisin sanoen opiskelija ei ole pystynyt vakuuttamaan Migriä siitä, että hänellä on riittävästi rahaa elääkseen Suomessa. Pelkkä tiliote ei välttämättä riitä, sillä rahat eivät Turun mukaan aina ole tosiasiallisesti olleet hakijan käytettävissä. Siksi Migri vaatii selvitystä rahojen alkuperästä.

Silloin tällöin hakemuksia hylätään myös siksi, että on syytä epäillä henkilön pyrkivän Suomeen muussa kuin opiskelutarkoituksessa. Tämä on Turun mukaan kuitenkin varsin harvinaista.