Puoluebarometri: SDP kerää eniten myönteisiä arvioita, joka kolmas katsoo hallituksen onnistuneen tehtävissään

SDP:n hyvä vire viime aikojen puoluekannatusmittauksissa heijastuu myös Kantar TNS :n puoluebarometrissa. Kyselyn perusteella SDP keräsi muita puolueita enemmän myönteisiä arvioita, ja vastanneista 43 prosenttia sanoi suhtautuvansa siihen erittäin tai melko myönteisesti.

Vihreät keräsi toiseksi eniten myönteisiä arvioita, 42 prosenttia. Kolmannelle sijalle nousi vasemmistoliitto 38 prosentilla.

Viime kevääseen verrattuna SDP on ohittanut vihreät ja kokoomuksen.

Taakse jäivät kokoomus ja keskusta, joihin suhtautui myönteisesti 36 ja 33 prosenttia vastanneista. Perussuomalaisiin suhtautui myönteisesti vain 18 prosenttia vastanneista.

Verrattuna lokakuuhun 2014 vasemmistopuolueet ovat parantaneet asemiaan. Niillä on nyt yhteensä yhdeksän prosenttiyksikköä enemmän myönteisiä arvioita kuin tuolloin. Vihreille myönteisten näkemysten määrä on kasvanut 12 prosenttiyksikköä.

Keskusta on ottanut eniten takapakkia. Myönteisten arvioiden määrä on laskenut 14 prosenttiyksikköä syksystä 2014. Perussuomalaisilla laskua on ollut yhdeksän prosenttiyksikköä.

Hallituksen arvosana koheni keväästä

Puoluebarometrissa kyseltiin myös näkemyksiä hallituksen ja opposition onnistumisesta tehtävissään. Vajaa kolmannes, 32 prosenttia, katsoi että Juha Sipilän (kesk.) hallitus on onnistunut melko hyvin tai hyvin. Oppositio sai vielä huonomman arvosanan, sillä sen toimintaa piti hyvänä tai melko hyvänä vain joka neljäs vastaaja.

Kevääseen verrattuna hallituksen arvosana on kuitenkin kohentunut hiukan. Parhaan arvosanansa Sipilän hallitus sai alkutaipaleellaan, syksyllä 2015, jolloin tyytyväisiä oli 36 prosenttia.

Vastanneista 70 prosenttia sanoi äänestävänsä varmasti eduskuntavaaleissa. Luku on kaksi prosenttiyksikköä korkeampi kuin vastaavana ajankohtana syksyllä 2014. Silloin 68 prosenttia vastanneista sanoi aikovansa äänestää. Eduskuntavaalien äänestysprosentiksi tuli tuolloin 67 prosenttia.

Iäkkäät, korkeasti koulutetut, hyvätuloiset, johtajat, ylemmät toimihenkilöt ja eläkeläiset äänestävät muita ryhmiä todennäköisemmin eduskuntavaaleissa.

Kantar TNS teki tutkimuksensa syys-lokakuussa GallupForumissa. Siihen vastasi 1 233 henkilöä. Tulosten virhemarginaali on 2,8 prosenttia suuntaansa.