Puolueet ja opiskelijat juhlivat vappua virtuaalisesti

Niin poliittiset puolueet kuin opiskelijat joutuvat tänä vuonna siirtämään vappujuhlinnan etäyhteyksien varaan.

Perinteistä työväen vappua ei tänä vuonna Helsingissä nähdä. Sen sijaan SDP:n virtuaalivappu striimataan suorana lähetyksenä vappupäivänä. Vappupuheet ja tervehdykset kuullaan puolueen puheenjohtaja Antti Rinteeltä ja pääministeri Sanna Marinilta.

Myös vasemmistoliitto juhlii vappupäivää nettistriimin välityksellä. Vappupuheen pitää puolueen puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson. Vasemmistoliiton ja SDP:n vappulähetyksissä kuullaan myös musiikkiesityksiä.

Keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Katri Kulmuni pitää vappupuheensa virtuaalisesti vappuaattona alkuillasta.

Kokoomuksen virtuaaliseen vapunviettoon kuuluu nuorisojärjestöjen ja paikallisjärjestöjen tapahtumia. Vappupäivänä Kotkan ja Hämeenlinnan kunnallisjärjestöjen virtuaalisissa vappujuhlissa juhlapuheen pitää europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen.

Perussuomalaiset ja vihreät eivät ole kertoneet järjestävänsä vapputapahtumia fyysisesti tai verkossa.

Patsaat lakitetaan virtuaalisesti, teekkarikaste siirtyy syksyyn

Korkeakouluopiskelijoille vappu on lukuvuoden suurin juhla, jota juhlitaan jopa viikkojen ajan. Opiskelijajärjestöt ovat tänä vuonna siirtäneet tapahtumat verkkoon tai lykänneet niitä syksyyn.

Mantan lakitus tapahtuu tänä vuonna kokonaan virtuaalisesti, joten Helsingin Kauppatorille ei ole syytä suunnata perinnettä seuraamaan. Lakituksesta vastaava Taideyliopiston ylioppilaskunta lakittaa Havis Amanda -patsaan vappuaattona kello 18 virtuaalitodellisuudessa, jossa myös katsojilla on mahdollisuus vuorovaikutukseen.

Lakitukseen johdattelee samassa virtuaaliympäristössä toteutettu lyhyt poikkitaiteellinen performanssi, jossa kuullaan ilmastokriisistä innoituksensa saanut monikielinen ylistys luonnolle.

Vappupäivää Helsingissä on perinteisesti kokoonnuttu juhlimaan Ullanlinnanmäelle. Tänä vuonna vapun vastaanotto toteutetaan aamuyhdeksältä alkaen suorana radiolähetyksenä Yle Radio Suomessa ja nettistriiminä. Ohjelmaan kuuluvat perinteen mukaisesti Ylioppilaskunnan Laulajien esiintyminen sekä pääkaupunkiseudun ylioppilaskuntien puheet.

Tampereen ylioppilaskunta on juhlinut etävappua virtuaalisesti jo huhtikuun puolivälistä alkaen somehaasteiden muodossa. Sosiaalisessa mediassa on muun muassa muisteltu aiempia vappuja sekä pelattu kyykkää. Vapunviettoa aiotaan Tampereella jatkaa vielä syksylläkin: muun muassa perinteinen teekkarikaste on siirretty seuraavan lukuvuoden alkuun.

Myös turkulaiset opiskelijajärjestöt järjestävät kaikki tapahtumansa etänä. Vappupuheet kuullaan Turun Wappuradiossa tai sosiaalisessa mediassa.

Turun yliopiston ylioppilaskunta kokoaa opiskelijat vappuaattona puoliltapäivin parvekebooleille ja vapunpäivänä kotipiknikille. Liljan patsaan pesu ja lakitus puheineen toteutetaan videotervehdyksenä. Ylioppilaskunta myös kannustaa kaikkia entisiä ja nykyisiä opiskelijoita ripustamaan haalarinsa näkyviin parvekkeille tai ikkunoihin.

Poliisilla huoli kokoontumisista

Sisäministeriö ja poliisi ovat käynnistäneet #virtuaalivappu-kampanjan, joka kannustaa ihmisiä viettämään vappua perinteistä poiketen verkossa ja kokoontumisrajoituksia noudattaen.

Poliisi valvoo vappuna näkyvästi muun muassa kokoontumisrajoitusten noudattamista. Vastuullisen käyttäytymisen odotetaan kuitenkin lähtevän jokaisesta vapunviettäjästä itsestään.

Kaikkien fyysisten kontaktien tulee nyt olla minimissä, vaikka laki niitä ei suoraan kieltäisikään, poliisi painottaa.

– Uusia juhlimispäiviä tulee myöhemmin, nyt on vain jaksettava noudattaa ohjeita ja rajoituksia, jotta voimme palata mahdollisimman pian takaisin normaaliin arkeen, poliisitarkastaja Konsta Arvelin Poliisihallituksesta sanoo tiedotteessa.

Yli kymmenen ihmisen yleisiä kokouksia ja yleisötilaisuuksia koskeva kielto on vappunakin voimassa. Poliisi arvioi erikseen enintään kymmenen ihmisen yleiset kokoukset ja yleisötilaisuudet, jos niistä aiheutuu välitöntä vaaraa ihmisten turvallisuudelle tai terveydelle.

Valtioneuvosto on lisäksi antanut suosituksen välttää tarpeetonta oleilua yleisellä paikalla.