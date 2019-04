Puolueet kehuvat Keski-Suomea: Pienestä vaalipiiristä on paljon etua ehdokkaille

Keski-Suomi on etäisyyksistään huolimatta mainio vaalipiiri tehdä vaalityötä. Pienen piirin etuna on kansalaisten mutkaton tapaaminen ja tuttuus. Ihmisten kohtaaminen kasvokkain on edelleen puolueille ja ehdokkaille tärkein tapa tehdä vaalityötä.

– Vaalipiiri on ”kompakti pakkaus”, joka on mahdollista kiertää kokonaisuudessaan. Isommassa piirissä kiertäminen jää helposti vain keskuskaupunkeihin ajan puutteen vuoksi, Keski-Suomen Kokoomuksen toiminnanjohtaja Eeva-Kaisa Rouhiainen arvioi.

– Ehdokkaat tulevat alueella helposti tutuiksi vaalikampanjan kautta, jos eivät sitä jo ole, komppaa SDP:n Keski-Suomen piirin järjestötyöntekijä Merja Närhi.

– Tuttuus on vaalityössä voimavara, vaikka toisaalta kaikissa vaaleissa on aina uusia kasvoja mukana, jotka joutuvat tekemään itsensä tutuiksi äänestäjille. Sehän se on se kampanjoinnin haaste, Keski-Suomen Vihreiden toiminnanjohtaja Veikko Ahola sanoo.

– Lisäksi alue on yhtenäinen ja lähes samanlaisilla teemoilla voidaan olla liikkeellä koko alueella. Erilaisissa maakunnallisissa luottamustehtävissä useat ehdokkaat ovat jo tulleet tutuiksi laajemmin. Kysymys on myös kustannuksista, joita suurempi alue väistämättä toisi lisää, Kristillisdemokraattien Keski-Suomen piirin puheenjohtaja Hannu Suni sanoo.

Kustannuksia avaa Vasemmistoliiton keskisen alueen toiminnanjohtaja Aaron Kallinen.

– Isompi vaalipiiri on sikäli hankala, että esimerkiksi maakuntalehtiä on enemmän. Silloin kampanjointiin kuluu enemmän rahaa. Pidemmät etäisyydet toisivat luonnollisesti enemmän matkakilometrejä ehdokkaille ja tukiryhmille, Kallinen luettelee.

Ajatus Keski-Suomen yhdistämisestä johonkin toiseen vaalipiiriin ei saakaan kannatusta. Sen sijaan muistutetaan varoittavista esimerkeistä idempänä.

– Nyt on parissa vaaleissa harjoiteltu yhdistettyjä Savo–Karjalan ja Kaakkois-Suomen vaalipiirejä. Niistä kannattaa ottaa oppia. Mitä sieltä olen kuullut kollegoilta, niin he pitävät vaalipiirien yhdistämistä puhtaasti huonona asiana, Keski-Suomen Keskustan toiminnanjohtaja Pauliina Maukonen-Kärkkäinen sanoo.

– Jos meitä yhdistettäisiin muihin piireihin riskinä olisi, että keskisuomalaisia kansanedustajia menisi huomattavasti vähemmän läpi. Vaikka meillä on pieni vaalipiiri, sitä kannattaa varjella, Perussuomalaisten Keski-Suomen piirin vaalipäällikkö Pekka Kataja jatkaa.

Perinteiset kahvitukset ja toritapahtumat eivät poista sitä tosiasiaa, että sähköistä viestintää ja sosiaalista mediaa ei voi enää sivuuttaa. Puolueet järjestävät ehdokkailleen koulutusta somen haltuunottoon, mutta selvää on, että samalla kun osa ui somessa kuin kala vedessä, osalle viestintä on vieraampaa. Tähän voivat vaikuttaa ehdokkaan ikä tai ammatillinen tausta.

– Sosiaalinen media on enemmän bonus ja lisä. Tuntuu, että ehdokkaat käyttävät somea lähinnä hyvän fiiliksen jakamiseen tilaisuuksista sekä oman poliittisen viestin välittämiseen, Maukonen-Kärkkäinen sanoo.

– Some on hyvä ja edullinen tapa tiedottaa ja kertoa vaikkapa siitä, missä ehdokas on tavattavissa, Närhi jatkaa.

– Ainakin vanhempi väestö on tottunut tapaamaan kasvokkain ehdokkaitaan. Somen kautta voidaan ajatuksia tuoda tiivistetysti, mutta keskustelujen kautta perustelut omille kannoille tulevat konkreettisemmin esille, Suni pohtii.

– Kyllä jalkatyöllä on yhä merkitystä, koska henkilökohtainen kohtaaminen on aina välittömämpää kuin mainoksen lukeminen, Ahola sanoo.

– Uusi sukupolvi viestii ja kohtaa eri tavalla kuin aiemmin, välittömämmin, sekä somessa että kasvotusten. Somessa saa hullutella ja toive on, että kuvissa on erilaisia tilanteita. Pönötyskuvat on niin nähty, Rouhiainen sanoo.

– Jotkut ehdokkaat kohtaavat ihmisiä somessa luontevasti ja heidän viestinsä herättää kiinnostusta, mutta kasvotusten kohtaamista ei voi täysin sosiaalisella medialla korvata, Kallinen kiteyttää.

Koska kansan kohtaaminen on edelleen tärkein vaikuttamisen kanava, demarit ovat ottaneet ohjelmaansa tapahtumien ja tilaisuuksien kylkeen myös ovelta ovelle -kiertämisen.

– Ovelta ovelle -kampanjoinnin tarkoitus on olla lähellä äänestäjää. Vastaanotto tähän on ollut positiivista ja kannustavaa, Närhi iloitsee.

Perussuomalaisten ”oma juttu” taas on yhteisöllisyys.

– Esiinnymme yhteisönä emmekä ole niin leimallisesti yksilöinä liikkeellä. Linja valittiin vuoden 2011 vaaleissa ja on hyväksi havaittu, Kataja kertoo.