Puolueiden kärkinimet kohtaavat lauantaina Jyväskylässä suuressa vaalipaneelissa – katso suora lähetys verkkosivuiltamme

Jyväskylässä järjestetään lauantaina 9. helmikuuta Jyväskylän Talven suuri vaalipaneeli, jossa on paikalla eduskuntapuolueiden kärkinimiä. Kyseessä on vaalikevään ainoa Keski-Suomen alueella järjestettävä vaalipaneeli, jossa kaikki puolueet ovat esillä.

– Tällä hetkellä ihmisten mielessä on paljon päivän polttavia asioita, joten uskon, että luvassa on paljon hyviä kysymyksiä ja keskustelua, povaa tapahtumaa järjestävän Jyväskylän talven toiminnanjohtaja Mika Kelander.

Tapahtuma on herättänyt Kelanderin mukaan paljon kiinnostusta ja on hyvin mahdollista, että tupa on lauantaina täynnä yleisöä.

Paneeli järjestetään Jyväskylän yliopiston päärakennuksessa kello 11–12.30 ja sitä juontavat Keskisuomalaisen varapäätoimittaja Inkeri Pasanen sekä Ylen politiikan toimittaja Pirjo Auvinen.

Alun perin kaikkien puolueiden, paitsi Kristillisdemokraattien, puheenjohtajien oli määrä osallistua paneeliin. Kristillisdemokraattien puoluekokous on vaalipaneelin kanssa samana päivänä, joten puoluetta edustaa Jyväskylän kaupunginvaltuutettu Marika Visakorpi.

Puheenjohtajista paneeliin osallistuu lopulta Petteri Orpo (kok.), Pekka Haavisto (vihr.), Jussi Halla-Aho (ps), Li Andersson (vas.) ja Anna-Maja Henriksson (rkp).

Muita puolueita edustaa päällekkäisyyksien ja muiden esteiden vuoksi kunkin puolueen varapuheenjohtaja. SDP:stä paneeliin osallistuu Sanna Marin, keskustasta Katri Kulmuni ja sinisestä tulevaisuudesta Jari Lindström.

Mikäli et pääse kuuntelemaan vaalipaneelia paikan päälle, voit katsoa sen suorana lähetyksiä Keskisuomalaisen verkkosivuilta tai Yle Areenasta.

Vuoden 2019 Jyväskylän Talvi -tapahtuma pidetään 5.2.–10.2.2019. Vuosi 2019 on 1969 ensimmäisen kerran järjestetyn perinteikkään työväenkulttuuritapahtuman 50. juhlavuosi.